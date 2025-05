Sirijoje rasti, kaip įtariama, IS kovotojų nužudytų 30 žmonių palaikai

Apie tai pirmadienį paskelbė Kataras.

Kataro vidaus saugumo pajėgos pranešė, kad FTB paprašė surengti šią paiešką ir kad šiuo metu atliekami DNR tyrimai, siekiant nustatyti žmonių tapatybes. Kataro agentūra nenurodė, ką bando surasti amerikiečių žvalgybos ir saugumo agentūra.

IS kovotojai, pusę dešimtmečio kontroliavę dideles Sirijos ir Irako teritorijas ir paskelbę vadinamąjį kalifatą, nužudė dešimtis užsieniečių, įskaitant pagalbos darbuotojus ir žurnalistus. Kovotojų grupuotė 2017 metų pabaigoje prarado didžiąją dalį savo teritorijos ir 2019-aisiais buvo paskelbta nugalėta.

Nuo to laiko Sirijos šiaurėje aptikta dešimtys kapaviečių ir masinių kapaviečių, kuriose buvo žmonių, kuriuos IS pagrobė per daugelį metų, kūnų.

Tarp IS nužudytųjų – amerikiečių žurnalistai Jamesas Foley (Džeimsas Folis) ir Stevenas Sotloffas (Stivenas Sotlofas), taip pat humanitarinės pagalbos darbuotojai Kayla Mueller (Kaila Miuler) ir Peteris Kassigas (Piteris Kasigas).

Britų žurnalistas Johnas Cantlie (Džonas Kantlis) buvo pagrobtas kartu su J. Foley 2012-aisiais, o paskutinį kartą gyvas matytas 2016-aisiais viename iš ekstremistų grupuotės propagandinių vaizdo įrašų.

Paieška vyko Dabiko mieste, netoli Sirijos šiaurinės sienos su Turkija.

Egzekucijos

2014 ir 2015 metais IS paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota, kaip surengiamos egzekucijos J. Foley, S. Sotloffui ir P. Kassigui. Panašus vaizdo įrašas buvo paskelbtas ir su dviem pagrobtais humanitarinės pagalbos darbuotojais japonais, kuriems ekstremistai panašiu būdu nukirto galvas.

Kaukėtas vyras, kuris vykdė egzekucijas ir vaizdo įrašuose kalbėjo angliškai, vėliau buvo įvardytas kaip Mohammedas Emwazi (Mohamedas Emvazis), Kuveito kilmės Jungtinės Karalystės (JK) pilietis iš Londono, žinomas kaip „Džihadistas Džonas“. Jis buvo nužudytas 2015-ųjų lapkritį per tikslinį JAV ir JK dronų smūgį.

Masinių kapaviečių rasta ir teritorijose, kurias anksčiau kontroliavo Sirijos prezidentas Basharas al Assadas (Bašaras Asadas), nuverstas per žaibišką sukilimą praėjusių metų gruodį, taip nutraukiant pusę amžiaus trukusį jo šeimos valdymą. Daugelį metų B. al Assadas naudojo savo liūdnai pagarsėjusias saugumo ir žvalgybos agentūras, kad susidorotų su disidentais, kurių daugelis dingo be žinios.

Amerikiečių žurnalisto Austino Tice'o (Ostino Taiso), 2012-aisiais pagrobto ginčytinoje teritorijoje Sirijos vakaruose, istorija yra vienas garsiausių dingusiųjų be žinios atvejų. Paskutinį kartą jis buvo matytas po ilgų savaičių, kai ginkluoti vyrai jį paėmė į nelaisvę.

JAV administracija gruodį pareiškė, kad manoma, jog jis vis dar gyvas, nors Vašingtonas tuo metu pripažino, kad neturi tiesioginių įrodymų apie A. Tice'o padėtį.

Vašingtonas daugelį metų tvirtino, kad A. Tice'ą laiko dabar jau buvusi Sirijos valdžia.

Jungtinės Tautos 2021-aisiais nustatė, kad per 2011-aisiais prasidėjusį sukilimą, peraugusį į 13 metų trukusį pilietinį karą, buvo išvežta ir dingo daugiau kaip 130 tūkst. sirų.