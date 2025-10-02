Izraelis teigia deportuosiantis Gazos paramos flotilės aktyvistus

„Hamas–Sumud keleiviai savo jachtose saugiai ir taikiai vyksta į Izraelį, kur prasidės jų deportacijos atgal į Europą procesas. Keleiviai yra saugūs ir sveiki“, – socialiniame tinkle „X“ teigė ministerija po to, kai Izraelio jūrų pajėgos perėmė kelis į Gazos Ruožą plaukiančius laivus.
„Global Sumud Flotilla“, kurioje yra apie 45 laivai su politikais ir aktyvistais, įskaitant klimato kampanijos dalyvę švedę Gretą Thunberg, rugsėjį išplaukė iš Ispanijos siekdama nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos, kurioje, Jungtinių Tautų (JT) teigimu, prasidėjo badas, blokadą.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada. G. Thunberg laivas buvo vienas iš tų, kuriems neleista plaukti toliau.
Tačiau flotilė teigė, kad dauguma jos laivų nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto tęsė kelionę ir, nepaisant pertraukų, artėjo prie Gazos Ruožo pakrantės.
Islamistų organizacija „Hamas“, kurios 2023 metų spalio 7 dienos išpuolis prieš Izraelį sukėlė karą Gazos Ruože, pasmerkė flotilės perėmimą „tarptautiniuose vandenyse“ kaip „piratavimo nusikaltimą ir jūrų terorizmą“.
Ispanija ir Italija, kurios abi pasiuntė laivų palydą, paragino laivus sustoti prieš įplaukiant į Izraelio paskelbtą uždraustą zoną prie Gazos Ruožo, sakydamos, kad jų fregatos negalės jos ribos perplaukti.
Po 10 dienų sustojimo Tunise, kur organizatoriai pranešė apie dvi dronų atakas, flotilė kelionę pratęsė rugsėjo 15-ąją.
