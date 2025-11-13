Izraelis: Raudonajam Kryžiui perduoti Gazos Ruože laikyto įkaito palaikai

„Pasak Raudonojo Kryžiaus pateiktos informacijos, vieno mirusio įkaito karstas perduotas organizacijai ir keliauja pas IDF (Izraelio kariuomenės) karius Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės išplatintame pranešime.
Praėjusį mėnesį pradėjus galioti paliauboms, islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, paimtų per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, dėl kurio prasidėjo karas.
Iš 28 žuvusių įkaitų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, iki šiol grąžino 23.
Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. kalintų palestiniečių ir grąžino šimtų palestiniečių palaikus.
Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinimu grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.
Naujausi komentarai