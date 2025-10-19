Izraelis identifikavo vieną iš dviejų šeštadienį „Hamas“ grąžintų kūnų

Kariuomenė „informavo įkaito Roneno Engelio šeimą (...), kad nustačius tapatybę jų mylimas (šeimos narys) buvo grąžintas į Izraelį“, sakoma Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuro pranešime.
Izraelis negailės pastangų, „kol visi žuvę įkaitai nebus repatrijuoti“, priduriama pranešime.
R. Engelis, Nir Ozo kibuco gyventojas, buvo pagrobtas iš namų ir nužudytas per „Hamas“ 2023-iųjų spalio 7-osios ataką Izraelyje, o jo kūnas nugabentas į Gazos Ruožą. Izraelio kariuomenė apie jo mirtį paskelbė 2023-iųjų gruodžio 1-ąją.
Jo palaikai buvo vieni iš dviejų kūnų, kuriuos šeštadienį grąžino „Hamas“, nes vėluojant rasti po Gazos Ruožo griuvėsiais palaidotus kūnus kyla grėsmė trapioms paliauboms .
R. Engelio žmona Karina Engel-Bart ir jų vaikai paaugliai Mika bei Yuvalis (Juvalis) buvo pagrobti, kai šeima slėpėsi savo saugiame kambaryje. Jo šeima vėliau buvo išlaisvinta per pirmąsias paliaubas.
R. Engelis buvo fotožurnalistas ir savanoris Izraelio greitosios pagalbos tarnybos „Magen David Adom“– Izraelio Raudonojo Kryžiaus atitikmens pietiniame Negevo regione – automobilio vairuotojas.
Pagal JAV inicijuotą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą islamistų grupuotė grąžino Izraeliui visus 20 likusių gyvų įkaitų ir perdavė 12 žuvusių įkaitų kūnų.
Pagal susitarimo sąlygas, „Hamas“ turėjo perduoti visus gyvus ir, jei įmanoma, mirusius įkaitus iki pirmadienio 6 valandos.
„Hamas“ pareiškė, kad jai reikia laiko ir specializuotos įrangos, kad iš Gazos Ruožo griuvėsių ištrauktų likusius žuvusius įkaitus.
