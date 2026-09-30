Izraelio ministras: „FlyDubai“ lėktuve buvo teroristas – mirtininkas

„Naivi mintis, kad mūsų priešai brangina gyvybę ir kad turėtume jų gailėtis, šįryt gavo dar vieną priminimą – teroristą, kuris planavo sudaužyti lėktuvą ir nužudyti jame buvusius 180 izraeliečių“, – pareiškime teigė Itamaras Ben Gviras.
Tuo metu vienos keleivės motina naujienų agentūrai AFP teigė, kad vienas iš lėktuvo pilotų bandė nužudyti antrąjį pilotą.
Yasmin Abukasis, kurios dukra Miryam skrido į brolio, žuvusio per 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, atminimo pamaldas, teigimu, lėktuvui nutūpus dukra jai telefonu pasakė, jog visi „manė, kad mirs“.
„Ji sakė, kad vienas pilotas peiliu bandė nužudyti kitą pilotą. Jie girdėjo šauksmus: „Padėkite, padėkite!“ O viena moteris su trimis vaikais nuėjo į pilotų (kabiną) ir pamatė daug kraujo“, – pasakojo ji, laukdama Ben Guriono oro uoste netoli Tel Avivo.
Saudo Arabijos Tabuko oro uostas trečiadienį pranešė, kad į karalystę nukreipto „FlyDubai“ lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę.
Į Tel Avivą Izraelyje skridęs lėktuvas Tabuko oro uoste nusileido „9 val. 45 min. (vietos ir Lietuvos laiku), o jo kapitonas ir antrasis pilotas patyrė sužalojimų ir buvo nugabenti į ligoninę“, – sakoma oro uostą valdančios bendrovės pareiškime.
Priduriama, kad keleiviams buvo suteikta reikiama pagalba.
Anksčiau pranešta, kad dėl tarp pilotų kilusio ginčo iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas trečiadienį buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.
Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus.
Remiantis viešai prieinama skrydžių stebėjimo informacija, „FlyDubai“ lėktuvas netrukus po pakilimo perdavė pavojaus signalą.
Lėktuvo keleiviai Izraelio 12-ajam kanalui telefonu sakė girdėję lėktuvo priekyje sėdinčių žmonių šauksmus – šie išgirdę pilotų ginčą, o prieš nusileisdamas Saudo Arabijoje lėktuvas staigiai smuko žemyn.
Jie taip pat teigė, kad visi keleiviai negalėjo iškart išlipti iš lėktuvo, o aplink buvo sutelktos gausios Saudo Arabijos saugumo pajėgos.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
Naujausi komentarai