 Izraelio kariuomenė sako baigusi smūgius į „Hezbollah“ taikinius Pietų Libane

2025-11-06 23:47
BNS inf.

 Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad baigė virtinę smūgių prieš „Hezbollah“ ginklų sandėlius Pietų Libane, praėjus kelioms valandoms po to, kai įsakė gyventojams evakuotis iš kai kurių teritorijų.

Izraelio kariuomenė sako baigusi smūgius į „Hezbollah“ taikinius Pietų Libane / Scanpix nuotr.

„IDF (kariuomenė) įvykdė virtinę smūgių prieš Radwano (Radvano) teroristų infrastruktūrą ir ginklų saugyklas pietų Libane“, – pranešė kariuomenė, turėdama omenyje sukarintos libaniečių grupuotės „Hezbollah“ elitines Radwano (Radvano) pajėgas. 

