Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti keturių Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikai

„Raudonasis Kryžius gavo du žuvusių įkaitų karstus, kurie jau yra pakeliui į IDF ir ISA pajėgas Gazos Ruože, kur dabar yra dar du anksčiau gauti žuvusių įkaitų karstai“, – teigė kariuomenė.
Anksčiau pirmadienį „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.
Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius, pranešė kalėjimų tarnyba.
„Hamas“ vis dar laiko 24 žuvusių įkaitų palaikus, kuriuos pagal paliaubų susitarimą yra sutikusi grąžinti Izraeliui.
„Hamas“ privalo laikytis susitarimo ir imtis reikiamų veiksmų, kad grąžintų visus žuvusius įkaitus“, – sakė kariuomenė.
