ISW: Ukraina tikriausiai nusprendė atitraukti iš Bachmuto dalį karių

Ukrainos kariuomenės vadovybė tikriausiai priėmė sprendimą dėl riboto taktinio karių atitraukimo iš „karščiausio“ fronto ruožo Bachmute, nes miesto šiaurės rytuose buvo sugriautas geležinkelio tiltas per upę, mano JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW).