„Teroristai rusai sudavė didžiulį smūgį Lozovos geležinkelių infrastruktūrai“, – tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše teigė Ukrainos geležinkelių bendrovė.

Vykdydama savo invaziją, kuri prasidėjo 2022 m. vasario mėnesį, Rusijos kariuomenė intensyviai atakavo Ukrainos geležinkelius. Maskva suintensyvino atakas iš oro artėjant penktadienį pasibaigsiančiam JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytam terminui pasistūmėti arčiau taikos, antraip grės didžiulės sankcijos.

Per naktinius smūgius Lozovoje (rytinė Charkivo sritis) buvo apgadintas keleivinis traukinys ir stoties pastatas, o platformoje pažiro griuvėsiai. Čia žuvo du žmonės, „Telegram“ kanale teigė Charkivo gubernatorius Olegas Synegubovas. Pasak Ukrainos geležinkelių bendrovės, tarp jų yra „vieno iš padalinių budintis mechanikas“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija į miestą paleido daugiau nei 25 iranietiškus bepiločius orlaivius „Shahed“, smogta į civilinę infrastruktūrą. „Apgadintas geležinkelis, įskaitant depą ir stotį“, – socialiniuose tinkluose sakė jis ir pridūrė, kad per ataką buvo sužeista 10 žmonių.

Ukrainos oro pajėgos informavo, kad Rusija iš viso paleido 46 puolamuosius bepiločius orlaivius ir vieną balistinę raketą. Lozovos meras Sergijus Zelenskis kalbėjo apie „masiškiausią ataką“ prieš šį miestą nuo karo pradžios.

Per atskirą Rusijos smūgį Ukrainos šiaurės rytinėje Sumų srityje „žemės ūkio įmonėje“ žuvo dar du žmonės, be to, buvo sužeisti trys darbuotojai, nurodė pareigūnai. Tuo tarpu pietrytinėje Zaporižios srityje taip pat žuvo du asmenys, kai „Rusijos kariuomenė FPV bepiločiu orlaiviu smogė į namą“, teigė gubernatorius Ivanas Fedorovas.