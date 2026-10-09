Išpuolių Lenkijos mokyklose detalės kelia siaubą

Lenkiją sukrėtė du išpuoliai mokyklose. Naujausias incidentas užfiksuotas pradinėje mokykloje, į kurią atvyko peiliu ginkluotas 15-metis.
Paauglys anksčiau pats lankė šią mokyklą. Dėl kol kas nežinomų priežasčių jis užpuolė ir mirtinai subadė 37 metų ūkvedę, taip pat sužeidė mokytoją ir mokyklos direktorių. Pastarajam pavyko užpuoliką sulaikyti.
Liudininkų teigimu, jaunuolis dėvėjo šalmą su kamera, kuria galėjo filmuoti savo nusikaltimą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vos dieną prieš tai panašus incidentas sukrėtė ir kitą Lenkijos miestą. Ostrolenkoje esančioje profesinėje mokykloje siautėjo 19-metis.
„Vyras įėjo į mokyklą ir peiliu užpuolė tiek mokinius, tiek mokytojus. Vėliau pasišalinęs ir bėgdamas per netoliese esantį parką sužalojo dar kelis atsitiktinius praeivius“, – pasakojo policijos atstovas Tomaszas Zerańskis.
Paaiškėjo, kad sulaikytasis buvo šios mokyklos mokinys. Į ugdymo įstaigą jis atsinešė ir savadarbį sprogmenį, tačiau jo panaudoti nepavyko. Tuomet vaikinas ėmė švaistytis peiliu.
„Kalbama apie devynis žmones: septyni sužaloti mokykloje, o du – parke. Pats užpuolikas sužeistas sulaikymo metu ir taip pat išvežtas į ligoninę“, – teigė T. Zerańskis.
Vietos gyventojus įvykis sukrėtė. Jie neslėpė, kad sunku patikėti, jog tokia tragedija galėjo nutikti jų mieste.
„Niekada nemanėme, kad čia gali nutikti kas nors panašaus. Tiesiog negalime tuo patikėti. Kažkaip vis dar sunku suvokti, kad tai iš tikrųjų įvyko. Kas galėjo pastūmėti šį jaunuolį taip pasielgti? Nenustoju galvoti, kas jo šeima, tėvai – mane krečia šiurpas pagalvojus, ką jie dabar turi išgyventi“, – kalbėjo vietos gyventoja Stanislawa Kotlarz.
Įėjęs į mokyklą užpuolikas sviedė kuprinę, iš kurios ėmė rūkti dūmai. Galimo sprogimo pavyko išvengti mokytojo ir mokinių dėka – dūmijančią kuprinę jie išmetė pro klasės langą.
Į įvykio vietą atskubėjo pagalbos tarnybos, tad nukentėjusieji buvo skubiai gabenami į ligoninę.
„Padėjome į įvykio vietą atvykusioms greitosios medicinos pagalbos brigadoms teikti pirmąją pagalbą. Kėlėme nukentėjusiuosius į greitosios pagalbos automobilius, skubėjome, kad jie būtų kuo greičiau nugabenti į ligoninę“, – pasakojo ugniagesys gelbėtojas Adrianas Stupskis.
Ketvirtadienio rytą Lenkijoje sulaikytas ir dar vienas 17-metis, kuris buvo paskelbęs ketinantis savo mokykloje padaryti „kai ką grandiozinio“.
Apie jaunuolio ketinimus policijai pranešė mokytojas. Pareigūnai paauglio namuose aptiko krepšį su dviem peiliais.
Į vienas po kito įvykdytus išpuolius sureagavo ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jo teigimu, jaunimo smurtą gali skatinti socialinių tinklų, vaizdo žaidimų ir smurtinio turinio įtaka.
Taip pat keliama prielaida, kad išpuoliai galėjo būti susiję su internete plintančiais iššūkiais, tačiau tai nėra patvirtinta.
D. Tuskas paragino Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį pritarti Vyriausybės siūlomoms priemonėms, kuriomis siekiama riboti neapykantos kalbą ir smurtą skatinantį turinį internete. Tiesa, panašias įstatymo pataisas Lenkijos prezidentas sausį vetavo.
Naujausi komentarai