Išpuolis Lenkijos mokykloje: vienas žmogus žuvo, du sužeisti

Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpuolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti devyni žmonės.
Po išpuolio Jono Pauliaus II pradinėje mokykloje Leščidulio Novinuose, nedideliame miestelyje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, policijos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad paauglys buvo sulaikytas.
„Nepaisant gaivinimo, 37 metų mokyklos darbuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Mazovijos policija.
Penkiolikmetis įėjo į pradinę mokyklą Leščidulio Novinuose, šalia Vyškuvo miesto, ir sužeidė tris žmones, įskaitant mokyklos direktorių, žiniasklaidai nurodė policijos atstovė Katarzyna Kucharska (Katažina Kucharska).
Pranešama, kad direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policijai jį sulaikant. Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad kitos aukos buvo mokytojas ir prižiūrėtojas.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis spaudos konferencijoje teigė turintis tik fragmentiškos informacijos.
Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per dvi dienas.
Ostrolenkos mieste, esančiame valanda kelio į šiaurę nuo Vyškuvo, 19 metų moksleivis trečiadienį profesinėje mokykloje užpuolė žmones mačete.
Sužeisti devyni žmonės, iš jų penki moksleiviai, du mokytojai ir du prašalaičiai. Nukentėjo ir pats užpuolikas. Mokiniai užsibarikadavo klasėse, o maždaug po 20 min. policija įtariamąjį sulaikė.
Prokurorai teigė, kad jis kuprinėje turėjo savadarbį sprogstamąjį užtaisą. Motyvas kol kas neaiškus.
Lenkijos vyriausioji policijos komendantūra paskelbė stiprinanti patruliavimą ir prevencinius patikrinimus prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos.
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