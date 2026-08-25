Ispanija imasi veiksmų, kad paspartintų migrantų grąžinimą iš Seutos

Liepos pabaigoje į nedidelį anklavą Šiaurės Afrikoje atvyko daugiau nei 70 tūkst. migrantų, plaukdami arba eidami pėsčiomis iš kaimyninio Maroko. Per chaotišką antplūdį žuvo daugybė žmonių, Europos Sąjungoje kilo įtampa dėl migracijos.
Dauguma migrantų grįžo į Maroką, tačiau nuo 5 iki 10 proc. atvykusiųjų – nuo 3 500 iki 7 tūkst. žmonių – liko Seutoje, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima tiesiog deportuoti.
Vietos gyventojai skundžiasi nesaugumu ir higienos problemomis, susijusiomis su benamiais migrantais, miegančiais ar klajojančiais gatvėse, ir kaltina centrinę kairiųjų vyriausybę ignoruojant problemas Seutoje.
Ispanijos valdžios institucijos turi nustatyti Seutoje likusių asmenų tapatybes, kad nuspręstų, ar jiems priklauso tarptautinė apsauga, o jei ne, pradėti jų grąžinimo procedūras.
Seutos regioninė vyriausybė, kontroliuojama konservatorių Liaudies partijos (PP), kritikuoja šį procesą kaip pernelyg lėtą.
Siekdamas paspartinti reagavimą, Ispanijos ministrų kabinetas antradienį pritarė, kad Seutai būtų sukurta „viena vadovybė“, o jai vadovaus teritorijų politikos ministras Angelis Víctoras Torresas.
Vyriausybei patvirtinus šią priemonę, A. V. Torresas žurnalistams sakė, kad prioritetas yra „kuo didesnio skaičiaus žmonių, suaugusiųjų ir nepilnamečių, grąžinimas ir repatriacija“, laikantis Ispanijos įstatymų ir žmogaus teisių.
Laikinas apgyvendinimas
Nors grąžinimo procedūros yra pagreitintos, vyriausybė toliau teiks humanitarinę pagalbą tiems, kurie prašo prieglobsčio arba yra nelydimi nepilnamečiai ir todėl negali būti grąžinti, pridūrė jis.
Praėjusią savaitę vyriausybė paskelbė, kad bus įsteigti priėmimo centrai 1800 migrantų. Bus skirta daugiau laikino apgyvendinimo vietų, „siekiant atkurti normalumą Seutoje“, sakė vyriausybės atstovė Elma Saiz.
Seuta ir Melilja, kitas Ispanijos anklavas Šiaurės Afrikoje, turi vieninteles Europos Sąjungos sausumos sienas su Afrika. Šios teritorijos turi specialų susitarimą laisvo judėjimo Šengeno zonoje, o tai reiškia, kad žmonės negali keliauti toliau į žemyninę Ispaniją be pasienio kontrolės.
Dėl migrantų likimo kilo didelė politinė įtampa, opozicijoje esantys konservatoriai ir kraštutinių dešiniųjų partijos reikalauja, kad vyriausybė grąžintų į Maroką visus atvykusius asmenis, įskaitant nepilnamečius. Tačiau A. V. Torresas teigė, kad Ispanija privalo laikytis tarptautinės teisės, ir įspėjo, jog klysta tie, kurie pasisako už tokį sprendimą vedami populizmo arba norėdami surinkti kelis balsus.
(be temos)