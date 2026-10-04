Išgyveno dvi mirtinas injekcijas: po nesėkmingos egzekucijos – pirmieji atsistatydinimai

Tai įvyko po precedento neturinčios nesėkmingos mirties bausmės vykdymo procedūros, po kurios nuteista žudikė atsidūrė ligoninėje kritinės būklės ir yra prijungta prie dirbtinio plaučių vėdinimo aparato.
Tenesio pataisos departamento komisaras Frankas Strada postą paliks šį mėnesį, pranešime nurodė gubernatorius Billas Lee (Bilas Li).
Penkiasdešimtmetė Christa Pike (Krista Paik) trečiadienį išgyveno dvi mirtinas pentobarbitalio – nervų sistemos veiklą slopinančio preparato – injekcijas.
Egzekuciją stebėję žiniasklaidos atstovai pasakojo maždaug valandą po mirtinų dozių suleidimo klausęsi jos knarkimo ir teigė, kad išvedant juos iš stebėjimo patalpos Nešvilio Riverbendo griežtojo režimo kalėjime ji dar buvo gyva.
Penktadienį teismui pateiktame dokumente Ch. Pike advokatai nurodė, kad nuteistoji buvo nugabenta į ligoninę, kur jos būklė yra kritinė, ji yra be sąmonės ir prijungta prie plaučių vėdinimo aparato, medikams stengiantis pašalinti pentobarbitalį iš jos organizmo.
B. Lee teigė padėkojęs F. Stradai už „pasirengimą šią sunkią akimirką iškelti Tenesio gyventojų interesus į pirmą vietą“.
Tame pačiame pareiškime F. Strada nurodė: „Aš ir toliau tikiu, kad (Pataisos) departamentas savo pareigas atliko pagal nustatytą protokolą.“
Anksčiau Ch. Pike malonės prašymą atmetęs B. Lee sustabdė tolesnių mirties bausmių vykdymą iki metų pabaigos, kol bus atliktas „išsamus nepriklausomas tyrimas“.
Ėdi medžiaga
Ch. Pike teisininkų komanda anksčiau prieštaravo egzekucijos intraveniniam protokolui, teigdama, kad dėl smulkių jos venų ir kraujo būklės tai sukels nereikalingas kančias.
Advokatas Randy Spivey (Rendis Spaivis) sakė matęs, kaip vien į kairiąją Ch. Pike ranką buvo įsmeigtos septynios adatos, egzekuciją vykdžiusiems darbuotojams bandant įvesti kateterį, o „viena iš jų, po nesėkmingo bandymo ištraukta iš rankos, atrodė sulenkta“.
Advokatas Stephenas Ferrellas (Stivenas Ferelas) teigė, kad medicinos ekspertai įspėjo dėl galinčių iškristi ar veną perdurti adatų, dėl ko mirtini vaistai patektų į Ch. Pike ranką, o ne į kraujotaką.
Teismo dokumente pentobarbitalis apibūdintas kaip ėdi medžiaga, deginanti odą, audinius ir venas. Jame rašoma, kad atvežus į ligoninę abi Ch. Pike rankos buvo „patinusios, nudegintos ir nusėtos pūslėmis“.
Liudininkai iš žiniasklaidos pasakojo, kad Ch. Pike po mirtinos injekcijos suleidimo darbuotojams sakė jaučianti, jog jos ranka „tuoj sprogs“.
Mirties bausmės informacijos centras, skelbiantis duomenis ir analizę apie aukščiausiąją bausmę Jungtinėse Valstijose, nurodė, kad Ch. Pike yra pirmoji kalinė istorijoje, išgyvenusi „po to, kai jai buvo suleistos mirtinos egzekucijos vaistų dozės“.
Jos byla buvo sukėlusi diskusijų dėl mirties bausmės taikymo jauniems nusikaltėliams, nes jai buvo 18 metų, kai ji su savo vaikinu profesinėje mokykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer (Kolin Slemer).
Šis 1995-aisiais įvykdytas nužudymas sulaukė didelio atgarsio visoje šalyje, nes ant C. Slemmer krūtinės buvo rasta išraižyta pentagrama, dažnai laikoma šėtonišku simboliu.
Ch. Pike advokatai prašė pasigailėjimo dėl jos jauno amžiaus ir psichikos sveikatos problemų C. Slemmer nužudymo metu. Jie taip pat kalbėjo apie jos vaikystėje patirtą seksualinę prievartą bei potrauminio streso sindromą.
Byla dėmesį patraukė dar prieš nustatytą bausmės vykdymo datą, nes Ch. Pike būtų tapusi pirmąja moterimi, kuriai Tenesio valstijoje įvykdyta mirties bausmė per daugiau nei 200 metų.
Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, JAV nuo 1976-ųjų mirties bausmė įvykdyta tik 18 moterų.
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