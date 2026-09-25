Irano prezidentas: JAV turi apsispręsti, ar nori užbaigti karą

Trečiadienį Niujorke vykusioje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje M. Pezeshkianas laikėsi ryžtingos pozicijos ir pareiškė, kad Iranas ant kelių prieš Vašingtoną nesiklaups. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pripažino, kad JAV ir Irano derybos tęsiasi.
„Kai galime išspręsti problemas dialogu, neturėtume imtis žudyti vieni kitus. Tačiau Izraelis savo provokacijomis primetė mums šį karą“, – sakė jis, remiantis televizijos pateiktu jo žodžių vertimu.
„Tačiau mes nenorime jo tęsti. Amerika turi apsispręsti, ar nori tai užbaigti, ar ne“, – teigė Irano prezidentas.
M. Pezeshkianas tikino, kad Iranas yra pasirengęs susitarti su D. Trumpu dėl konflikto užbaigimo.
„Kodėl nepraėjus nė dviem savaitėms po susitarimo pasirašymo jie nusprendė jį sužlugdyti?“ – sakė jis, kalbėdamas apie trapių paliaubų žlugimą.
„Jei dabartinė JAV vyriausybė, laikydamasi tarptautinės teisės normų, nori pasiekti susitarimą – gerai. Jei ne, koks mums skirtumas, ar tai bus prieš (JAV kadencijos vidurio – ELTA) rinkimus, ar po jų?“ – kalbėjo jis.
JT Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi dalyvavo susitikime su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu ir prezidento žentu Jaredu Kushneriu. Jų derybų metu persilaužimo pasiekti kol kas nepavyko.
Ryšiai su husiais
Tęsiantis smurtui tarp Jemeno husių smogikų judėjimo, kurį, daugelio nuomone, remia Iranas, ir Saudo Arabijos bei jos sąjungininkų Jemene, M. Pezeshkianas tvirtino, kad Teherano vyriausybė jokių nurodymų husiams neduoda.
Vašingtonas ir jo sąjungininkai, įskaitant Saudo Arabiją, taip pat Rijado remiama Jemeno vyriausybė kaltina Iraną remiant husių smogikų judėjimą, kuris leidžia balistines raketas į Saudo Arabiją ir kaunasi su Rijado remiamomis pajėgomis dėl Jemeno kontrolės.
„Husiai patys atsako už savo veiksmus. Jie negauna nurodymų iš mūsų. Jie, kaip ir kiti regione besipriešinantieji, veikia atsižvelgdami į jiems primestas aplinkybes“, – sakė M. Pezeshkianas, remiantis televizijos pateiktu jo žodžių vertimu.
„Mes palaikome su jais ryšius. Sistemingų santykių nėra“, – pridūrė jis.
Saudo Arabija ketvirtadienį keliuose regionuose, įskaitant Meką, paskelbė perspėjimus apie oro pavojų, o po to perėmė husių paleistas balistines raketas.
Husiai paskelbė Saudo Arabijos jūrų blokadą, atakuoja jos tanklaivius ir teritoriją bei yra užėmę dideles Jemeno Raudonosios jūros pakrantės dalis, kurios yra itin svarbios Saudo Arabijos naftos eksportui. Dėl šių veiksmų šoktelėjo energijos kainos.
Husių laimėjimai sustiprino Irano ir jo sąjungininkų įtaką dviem vandens keliams, kuriais Persijos įlankos regiono šalys, įskaitant didžiausią naftos eksportuotoją Saudo Arabiją, naudojasi eksportuodamos naftą ir kitus naftos produktus.
Naujausi komentarai