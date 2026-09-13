Irano pareigūnai praneša, kad Hormuzo sąsiauryje smogta į laivą, žuvo žmogus

„Šį rytą apie 5 val. (vietos, 4.30 val. Lietuvos laiku) prie Hengamo ir Kešmo salų krantų buvo smogta į prekybinį laivą. Žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti“, – pareiškė Kešmo miesto gubernatorius Amiras Teymouri, nenurodydamas smūgio šaltinio; jo žodžius citavo valstybinė televizija.
Naktį Kešmo – didžiausios salos Hormuzo sąsiauryje – apylinkėse buvo pranešta apie kelis sprogimus.
Mirtinas incidentas įvyko likus dienai iki Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo Omane, kuris taip pat ribojasi su šiuo sąsiauriu, dėl užblokuoto maršruto, labai svarbaus pasaulinei naftos ir dujų prekybai.
Sąsiaurio kontrolė tapo pagrindiniu nesutarimų židiniu jau šešis mėnesius liepsnojančiame Irano ir Jungtinių Valstijų kare.
Atsakydamas į JAV ir Izraelio atakas, kurios vasario 28 d. davė pradžią karui, Iranas užblokavo šį vandens kelią, kuriame prieš prasidedant konfliktui eismas buvo netrukdomas.
Motyvuodamas saugumo ir suvereniteto sumetimais, Iranas dabar reikalauja, kad laivai gautų leidimą perplaukti šį sąsiaurį, ir svarsto galimybę įdiegti mechanizmą paslaugų mokesčiams įvesti.
Reikalavimų nesilaikantys laivai dažnai tampa Irano smūgių taikiniu, o Jungtinės Valstijos sporadiškai bombarduoja Irano pakrantę, siekdamos mesti iššūkį Teherano vykdomai sąsiaurio kontrolei.
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