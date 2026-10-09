Irane jaunai moteriai dėl įrašo socialiniuose tinkluose skirta mirties bausmė

Žmogaus teisių aktyvistų duomenimis, N. Amini advokatai argumentavo, kad tai buvo apsirikimas. Ką konkrečiai jauna moteris paskelbė socialiniuose tinkluose, kol kas neaišku. Baigiamojoje kalboje ji savo įrašą aiškino narkotikų vartojimu. Tačiau teisėjas šiuos argumentus atmetė.
Apie nuosprendį taip pat pranešė didelio tiražo regioninis dienraštis „Chorasan“, iš pradžių nenurodęs viso moters vardo ir pavardės. N. Amini esą buvo sulaikyta vasario 3 d. po Irano kibernetinės policijos atlikto tyrimo.
Iranas dėl sausį vykusių masinių protestų jau įvykdė mirties bausmes daugiau kaip 30 vyrų. Dvi naujausios egzekucijos įvykdytos pirmadienio rytą ir sukėlė didelį pasipiktinimą internete.
Ypač didelio atgarsio sulaukė vieno iš dviejų vyrų – Alirezos Sepahi – likimas. Likus vos dienai iki egzekucijos, jis kalėjime susituokė su savo drauge, kuri taip pat buvo įkalinta. Pranešama, kad porai nebuvo leista paskutinį kartą pasimatyti.
Mažiausiai dar viena protestų dalyvė, kaip pranešama, jau nuteista mirties bausme. Norvegijoje įsikūrusios organizacijos IHRNGO duomenimis, Taraneh Rahimi laikoma įkalinta Isfahano mieste. Dar mažiausiai 100 protestuotojų gresia egzekucija.
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