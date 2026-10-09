Iranas pareiškė Hormuzo sąsiauryje atakavęs tanklaivį

Tanklaivis, anot pranešimo, plaukė pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Pastaraisiais mėnesiais JAV karinio jūrų laivyno laivai ten lydėjo civilinius prekybinius laivus su išjungtais atsakikliais, siekiant atkurti prekybą nafta ir suskystintomis dujomis. Iranas šį maršrutą laiko „neteisėtu“ ir reikalauja, kad laivai plauktų palei Irano pakrantę.
„Kiekvienas laivas, plaukiantis nepatvirtintu maršrutu, bus persekiojamas visame regione, ir bausmė jam bus neišvengiama“, – revoliucinę gvardiją citavo „Tasnim“.
Penktadienio popietę apie incidentą netoli Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) pakrantės taip pat pranešė Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO). Kol kas neaišku, ar kalbama apie tą patį incidentą.
Hormuzo sąsiauris, kurio plotis siauriausioje vietoje siekia tik 35–40 kilometrų, per karą su Iranu tapo pagrindiniu Teherano ir JAV konflikto punktu. Šiame pasaulinei prekybai energijos ištekliais svarbiame sąsiauryje pastaruoju metu vėl reguliariai apšaudomi laivai.
Nuo karo pradžios vasario pabaigoje Iranas grasinimais ir išpuoliais prieš laivus iš esmės blokavo laivybą sąsiauryje. JAV kariuomenė taip pat yra atakavusi Irano civilinius laivus.
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