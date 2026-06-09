Iranas ir Izraelis skelbia sustabdę karo veiksmus po pirmųjų atakų nuo paliaubų

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) paskelbė, kad „ugnis tame fronte suvaldyta“, praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė sustabdęs savo karinius veiksmus.
Sekmadienį Teheranas paleido raketas į Izraelį dėl tebesitęsiančio Izraelio karo prieš islamistų grupuotę „Hezbollah“ Libane. Tada Izraelis atsakė smūgiu, nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų atkalbėti B. Netanyahu.
Tai išprovokavo dar vieną Irano raketų ataką, kol Teheranas paskelbė nutraukiantis ugnį.
Iranas siekė susieti savo paliaubas su Jungtinėmis Valstijomis, galiojančias nuo balandžio 8 dienos nepaisant pasikartojančių abiejų pusių atakų, su Izraelio karu prieš „Hezbollah“, įspėdamas, kad atakos prieš Libaną privers jį imtis veiksmų.
Pirmadienį Teheranas pareiškė, kad vėl atakuos, jei Izraelis tęs smūgius Libane, o B. Netanyahu savo ruožtu įspėjo, kad jei Iranas „padarys klaidą ir atnaujins atakas prieš mus, mes atsakysime visa jėga“.
Kiek anksčiau Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) tvirtino, kad kampanija Libane bus tęsiama nepaisant nieko, ir sakė, kad Izraelis smogs „Hezbollah“ dominuojamiems pietiniams Beiruto priemiesčiams atsakydamas į kiekvieną kovotojų grupuotės ataką prieš šiaurės Izraelį.
D. Trumpas, kuris, kaip pranešama, vis labiau piktinasi B. Netanyahu, anksčiau paragino abi puses nustoti šaudyti ir sakė, kad „galutinės derybos“ dėl taikos vyks, „jei joms nesutrukdys neišmanymas ar kvailumas“.
Tačiau Izraelio premjeras per televiziją transliuotame pareiškime sakė pasakęs D. Trumpui, kad „Izraelis turi visišką teisę į savigyną, ir mes ja naudojamės taip, kaip reikalaujama“.
Mirtini smūgiai Libane
Izraelio kariuomenės duomenimis, naktį Iranas į Izraelį paleido beveik 30 raketų, o Izraelis taikėsi į karinius objektus Irane.
Po apsikeitimo ugnimi nei Izraelyje, nei Irane apie aukas nepranešta.
Tačiau smurtas pietų Libane tęsėsi ir pirmadienį: per Izraelio smūgį Tyro mieste žuvo penki žmonės, per kitą smūgį Nabatijos rajone žuvo septyni, o per trečiąjį Marvanijoje – du, pranešė Libano sveikatos apsaugos ministerija.
Izraelio kariuomenė pranešė užfiksavusi sviedinius, paleistus į jos karius, veikiančius pietų Libane, kai kurie iš jų buvo perimti, o vienas nukrito netoli karių, nesukeldamas aukų.
Vėliau ji pranešė, kad „įtartinas oro taikinys“ iš Jemeno buvo perimtas, apie sužeistuosius nepranešta.
Ramybė Teherane
Pirmadienį Teherane beveik nebuvo jokių grįžimo prie karo ženklų, kavinių terasos buvo pilnos.
Eismas atrodė mažesnis nei įprastai darbo dieną, o tai rodo, kad kai kurie žmonės liko namuose, be to, prie degalinių nusidriekė daug ilgesnės eilės.
41 metų buhalterė iš Teherano Maryam (Marjam) apibūdino „netikrumo ir sumišimo jausmą“.
„Nežinai, ar bus karas, taip pat nežinai, ar taikos susitarimas tęsis. Niekas neaišku. Žmonės nusivylę“, – sakė ji.
Tuo tarpu Tel Avivo gyventojai, pasigirdus sirenoms, patraukė į slėptuves.
„Tikiuosi, kad tai bus trumpai, bet niekada negali žinoti. Praėjusį kartą manėme, kad tai bus trumpai, o paskui tai truko mėnesį, todėl nežinau“, – sakė 30-metis Jonathanas Arielis (Džonatanas Arielis).
Irano naujienų agentūros anksti antradienį pranešė, kad sostinės tarptautinis oro uostas, uždarytas dėl atnaujintų raketų paleidimų, vėl atidarytas, todėl galėjo nusileisti skrydžiai su hadžo piligrimais iš Saudo Arabijos.
Pagrindinės pasaulio naftos įmonės, „Brent North Sea“ ir „West Texas Intermediate“, Azijos prekybos valandomis pabrango daugiau nei penkiais procentais dėl nuogąstavimų, kad karas atsinaujins, bet vėliau dieną atpigo ir fiksavo atitinkamai 1,3 proc. ir 0,8 proc. prieaugį.
Dėl konflikto Teheranas beveik sustabdė Persijos įlankos naftos ir dujų tiekimą per Hormuzo sąsiaurį, o Vašingtonas įvedė Irano uostų blokadą.
JAV kariuomenė pranešė, kad pirmadienį smogė ir neutralizavo tuščią naftos tanklaivį, pažeidusį uostų blokadą.
Vis dar „prie derybų stalo“
Apsikeitimas ugnimi tarp Irano ir Izraelio įvyko kritiniu momentu diplomatinėms pastangoms užbaigti konfliktą, kuriame dalyvauja tarpininkas Pakistanas.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmailis Bagajis) pirmadienį Teherane vykusioje spaudos konferencijoje įspėjo, kad diplomatija tęsiama, tačiau jai gali pakenkti kovos.
Jam kalbant užsienio reikalų ministerijoje, pastatą sudrebino didžiulis sprogimas, po kurio pasigirdo pakartotiniai sprogimai, kaip manoma, iš oro gynybos sistemų, pranešė AFP žurnalistas.
Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi (Mohsinas Nakvis) lankėsi Teherane, kad perduotų, jo teigimu, „specialų laišką“ Irano aukščiausiajam lyderiui Mojtabai Khamenei (Modžtabai Chamenei), pranešė Irano valstybinė televizija.
Nuo to laiko jis grįžo į Pakistaną, pirmadienį pranešė oficialus Pakistano šaltinis.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Teheranas vis dar yra „prie derybų stalo“.
Naujausi komentarai