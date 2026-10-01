 Į Ukrainos MiG-29 pataikė raketa: žuvo pilotas

Į Ukrainos MiG-29 pataikė raketa: žuvo pilotas

2026-10-01 18:26
Viljama Sudikienė (UKRINFORM)

Spalio 1 d. į kovinę užduotį vykdžiusį Ukrainos naikintuvą MiG-29 pataikė Rusijos raketa, pilotas žuvo.

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<span>Į Ukrainos MiG-29 pataikė raketa: žuvo pilotas</span>
Į Ukrainos MiG-29 pataikė raketa: žuvo pilotas / Asociatyvi magnific nuotr.

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Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos oro pajėgos.

„Šiandien, 2026 m. spalio 1 d., mūšyje žuvo dar vienas Ukrainos gynėjas. Skrisdamas naikintuvu MiG-29, jis viename fronto ruože raketomis ir bombomis smogė Rusijos okupacinėms pajėgoms. Į kovinę užduotį vykdžiusį lėktuvą pataikė priešo raketa. Pilotas katapultavosi, tačiau, deja, neišgyveno“, – rašyta pranešime.

Oro pajėgos pranešė, kad kapitonas Maratas Mambetovas buvo 40-osios taktinės aviacijos brigados, žinomos kaip „Kyjivo vaiduoklis“, grandies vadas.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą Marato šeimai ir artimiesiems. Jis gynė Ukrainą iki paskutinio atodūsio“, – pranešė Ukrainos oro pajėgos.

Anksčiau, rugpjūčio 10 d., buvo prarastas Odesos srityje kovinę užduotį vykdęs lėktuvas MiG-29. Pilotas katapultavosi.

Šiame straipsnyje:
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