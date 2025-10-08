Į nelaisvę paimtas indas papasakojo, kaip įstojo į Rusijos armiją

Ukrainiečių paskalbtame vaizdo įraše rusiškai su stipriu akcentu kalbantis Madžoti teigė esąs studentas, atvykęs į Rusiją studijuoti universitete, bet esą buvo sučiuptas su narkotikais ir, norėdamas išvengti septynerių metų kalėjimo, pasirašė sutartį kariauti. Indas pažymėjo, kad jam buvo pažadėta vienerių metų tarnyba, o po to jis turėjo būti išsiųstas namo.
„Kažkas sakė, kad duos man 100 000 rublių, kažkas – pusę milijono, o dar kažkas – pusantro milijono. Jie man nieko nedavė. Taigi jie visi melagiai“, – sakė Madžoti.
Jis pasakojo, kad šių metų rugsėjį 16 dienų mokėsi poligone, kaip laikyti kulkosvaidį, šaudyti ir mesti granatą. Pasak jo, prieš keturias dienas jis buvo perkeltas į „žaliąją zoną“, o kitą dieną jie pradėjo puolimą – įveikė daugiau nei tris kilometrus ir turėjo iškasti slėptuvę.
„Turėjau bėgti. Pasakiau vadui, kad nenoriu, nes buvau labai pavargęs, skaudėjo kojas ir širdį. Tarp mūsų su vadu kilo konfliktas ir jis pasakė kitiems: „Paimkite jo radijo stotelę ir paleiskite jį – tegul eina“, – prisiminė indas.
Pasak jo, rusų kariai paėmė jo radijo stotelę ir išsisklaidė, o indas, nuėjęs 2–3 kilometrus, atsidūrė prie ukrainiečių slėptuvės. Jis prisiekinėja, kad neketino kovoti, o planavo nedelsdamas bėgti, todėl per pirmąjį puolimą pasidavė 63-iajai ukrainiečių brigadai.
„Kaip matome, okupantai ir toliau aktyviai verbuoja užsieniečius į savo armiją ir tik plečia georafiją, iš kur juos verbuoja“, – pažymėjo brigada.
Madžoti tvirtina nenorįs grįžti į Rusiją, nes „ten nėra tiesos“.
„Verčiau eičiau į kalėjimą čia. Bet, jei įmanoma, išsiųskite mane namo į Indiją“, – prašė jis.