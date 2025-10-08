Į Gazos Ruožą plaukianti flotilė pranešė apie kelis Izraelio perimtus jos laivus

„Izraelio kariuomenė užpuolė ir neteisėtai perėmė tris laivus – „Gaza Sunbirds“, „Alaa al Najjar“ ir „Anas al Sharif“ – 4 val. 34 min. ryto (vietos ir Lietuvos laiku), 220 km nuo Gazos (Ruožo) pakrantės“, – teigė „Global Sumud Flotilla“ socialiniame tinkle „X“.
Flotilė pridūrė, kad „puolamas“ dar vienas laivas – „Conscience“, kuriuo plaukė daugiau kaip 90 žmonių.
Izraelio užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad perėmė laivus, bandančius pasiekti Gazos Ruožą.
„Dar vienas bergždžias bandymas pažeisti teisėtą jūrų blokadą ir patekti į kovos zoną baigėsi niekuo. Laivai ir keleiviai perkelti į Izraelio uostą“, – teigiama socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime.
„Visi keleiviai yra saugūs ir gerai jaučiasi. Tikimasi, kad keleiviai bus nedelsiant deportuoti“, – priduriama jame.
„Freedom Flotilla Coalition“ teigė, kad laivai gabeno „gyvybiškai svarbią pagalbą, kurios vertė viršija 110 tūkst. JAV dolerių – vaistus, kvėpavimo įrangą ir maisto atsargas, skirtas stokojančioms Gazos ligoninėms“.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelis užblokavo kelias tarptautines pagalbos flotiles, kad jos nepasiektų karo nuniokotos palestiniečių teritorijos, kur, Jungtinių Tautų (JT) vertinimu, prasidėjo badas.
Izraelio jūrų pajėgos praėjusią savaitę sustabdė dar vieną maždaug 45 laivų „Global Sumud Flotilla“, kurioje plaukė politikai ir aktyvistai, įskaitant Švedijos klimato aktyvistę Gretą Thunberg.
Šis žingsnis sukėlė masinius protestus visoje Europoje.
