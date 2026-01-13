 Gubernatorius: per Rusijos ataką Charkive žuvo du žmonės, dar keli sužeisti

Gubernatorius: per Rusijos ataką Charkive žuvo du žmonės, dar keli sužeisti

2026-01-13 06:40
BNS inf.

Per Rusijos ataką Ukrainos šiaurės rytiniame Charkivo mieste žuvo du žmonės, o dar keli buvo sužeisti, antradienio rytą pranešė regiono gubernatorius.

Gubernatorius: per Rusijos ataką Charkive žuvo du žmonės, dar keli sužeisti / IVAN SAMOILOV / AFP nuotr.

„Šiuo metu žinoma, kad per priešo atakas Charkivo pakraštyje žuvo du žmonės“, – susirašinėjimo platformoje „Telegram“ paskelbė Olehas Synjehubovas.

Jis taip pat nurodė, kad per naktinį išpuolį dar trys asmenys buvo sužeisti.

Charkivo meras Ihoris Terechovas sakė, kad rusų tolimojo nuotolio dronas smogė vaikų medicinos įstaigai ir kad po smūgio kilo gaisras.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien atakuoja Ukrainą dronų bei raketų serijomis, taikydamasi į energetikos infrastruktūrą ir viduržiemį nutraukdama elektros tiekimą.

Šiame straipsnyje:
karas
karas Ukrainoje
Ukraina
charkivas
Rusija
ataka

