Gubernatorius: per Rusijos ataką Charkive žuvo du žmonės, dar keli sužeisti

„Šiuo metu žinoma, kad per priešo atakas Charkivo pakraštyje žuvo du žmonės“, – susirašinėjimo platformoje „Telegram“ paskelbė Olehas Synjehubovas.
Jis taip pat nurodė, kad per naktinį išpuolį dar trys asmenys buvo sužeisti.
Charkivo meras Ihoris Terechovas sakė, kad rusų tolimojo nuotolio dronas smogė vaikų medicinos įstaigai ir kad po smūgio kilo gaisras.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien atakuoja Ukrainą dronų bei raketų serijomis, taikydamasi į energetikos infrastruktūrą ir viduržiemį nutraukdama elektros tiekimą.