Gaisras Lenkijos dronų gamykloje: įtariama diversija

Apie gaisrą bendrovės „WB Electronics“ gamykloje Skaržysko Kamenoje, esančioje maždaug už 150 kilometrų į pietus nuo Varšuvos, pranešta netrukus po vidurnakčio, bulvariniam laikraščiui „Fakt“ sakė vietos policijos atstovė. Gaisras jau užgesintas, žmonės nenukentėjo.
„Į šį incidentą žiūrime labai rimtai. Vidaus saugumo agentūros ABW pareigūnai jau yra įvykio vietoje“, – televizijai TVN24 sakė žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.
Pasak jo, dar per anksti užtikrintai teigti, kad tai buvo diversija.
Lenkija yra svarbi Rusijos užpultos Ukrainos politinė ir karinė rėmėja.
Europos Sąjungai (ES) ir NATO priklausanti Lenkija pati jaučia Maskvos keliamą grėsmę ir smarkiai didina išlaidas gynybai.
Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybas siunčiant į Lenkiją agentus vykdyti diversijų.
„WB Electronics“ yra didžiausia privati Lenkijos gynybos bendrovė ir Lenkijos kariuomenės tiekėja. Bendrovė kuria ir gamina pažangias technologijas gynybos sektoriui, įskaitant skaitmenines vadovavimo sistemas, automatizuotas ugnies valdymo sistemas, ryšių įrangą ir modernias bepilotes bei smogiamąsias sistemas.
Skaržysko Kamenoje esančioje gamykloje gaminami pagrindiniai dronų komponentai.
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