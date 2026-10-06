„Flydubai“ lėktuvo užgrobimas: aiškėja tikrasis piloto taikinys

Skristi kaip įprasta. Gauti leidimą nusileisti. Ir paskutinę akimirką nukreipti lėktuvą į oro uosto pastatą arba ten stovintį orlaivį. Tokį planą, per apklausas skelbiama, atskleidė sulaikytas „Flydubai“ antrasis pilotas. Anot Izraelio žiniasklaidos, jo taikinys buvo pagrindinis Tel Avivo oro uostas, kuriame lėktuvas ir turėjo nusileisti.
Pranešama, kad vyras ketino iki paskutinės akimirkos neišsiduoti, kad nebūtų paskelbtas pavojus ir sutrukdyta išpuoliui. Norėdamas perimti lėktuvo valdymą, antrasis pilotas avariniu kirviu užpuolė kapitoną.
„Jis buvo netekęs labai daug kraujo ir sunkiai sužeistas. Stipriai sužalotos abi rankos, galva ir nugara. Turėjome stabilizuoti jo būklę“, – pasakojo keleivis Shota Musaevas.
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Tačiau sužeistas kapitonas sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris. Į pagalbą atskubėję keleiviai sutramdė užpuoliką. Lėktuvo valdymą galiausiai perėmė tuo pačiu reisu skridęs kitas pilotas ir nutupdė orlaivį Saudo Arabijoje.
Izraelio žiniasklaidos duomenimis, įtariamasis išpuoliui rengėsi iš anksto. Pasakojama, kad birželį atskridęs į Tel Avivą jis jau rinko informaciją. Planą ketino įgyvendinti liepą, bet tuomet apsigalvojo, nes susidraugavo su vienu įgulos nariu.
„The Wall Street Journal“ skelbia, kad Omane dar prieš dvejus metus pareigūnai susirūpino piloto lankomomis ekstremistinėmis svetainėmis ir radikaliomis pažiūromis. Dėl to jam neleista skraidyti.
„Licencija patvirtina techninę kvalifikaciją – kad žmogus turi įgūdžių saugiai valdyti lėktuvą. Nieko daugiau... O patikrinti patį žmogų pirmiausia turi oro bendrovė“, – teigė aviacijos ekspertas Gideonas Ewersas.
Vyras perkeltas į administracinį darbą ir turėjo dalyvauti programoje, skirtoje padėti atsisakyti ekstremistinių pažiūrų.
Šių metų vasarį jį įdarbino „Flydubai“. Bendrovė patikrino vyro teistumą, tačiau dėl ankstesnės darbo istorijos į Omaną nesikreipė.
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