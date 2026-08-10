 Etna Sicilijoje toliau trikdo oro eismą

Etna Sicilijoje toliau trikdo oro eismą

2026-08-10 11:28
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais.

<span>Etna Sicilijoje toliau trikdo oro eismą</span>
Etna Sicilijoje toliau trikdo oro eismą / Scanpix nuotr.

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Per ypač intensyvią erupcijos fazę sekmadienio popietę vulkano viršūnės zonoje buvo užfiksuota virtinė sprogimų. Didelis pelenų kiekis  šiuo metu sklinda pietų–pietryčių kryptimi, pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV), kuriuo remiasi agentūra APA.

Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio – raudono – lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uosto operatorė SAC dėl to iki pirmadienio 17.00 val. sustabdė lėktuvų nusileidimus – tai reiškia dideles problemas turistams. Katanija yra didžiausias Sicilijos oro uostas.

Pateiktais duomenimis, išsiveržimas iš Voraginės kraterio tęsiasi. Aktyvios erupcijos angos yra 2 750 ir 2 360 metrų aukštyje. Jos maitina kelis lavos srautus, kurie Bove ir Leonės slėniuose formuoja didžiulius lavos laukus.

3,3 tūkst. metrų aukščio Etna yra aktyviausias Europos ugnikalnis.

Šiame straipsnyje:
Italija
Etnos ugnikalnis

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Komentarai

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Komentarai

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Tinginys
Tai kad čia rusai jį atkrapštė, Putino užsakymu. Ar kartais Petrovas su Boširovu nebuvo ten užsilipę ?
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Kur
Žalieji durniai, kodėl neužkiša ugnikalnio?Anas per dieną išmeta tiek suodžių kaip Vokietija per pusę metų...
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