Egipto Sinajaus pusiasalyje per autobuso avariją žuvo 22 žmonės, tarp jų – 10 jordaniečių

Kaip pranešė institucijos, per šią avariją žuvo 22 žmonės, o dar 28 buvo sužeisti.
Nelaimė įvyko kelyje, jungiančiame Raudonosios jūros pakrantės kurortus Dahabą ir Nuveibą Pietų Sinajuje – regione, garsėjančiame paplūdimiais, koralų rifais ir kalnų peizažais, pritraukiančiais lankytojus iš viso pasaulio.
Tarp žuvusiųjų yra 10 Jordanijos piliečių, pranešė šios karalystės valstybinė televizija „al Mamlaka“. Jos duomenimis, autobusu važiavo 43 žmonės, iš kurių 22 yra jordaniečiai.
Egipto sveikatos apsaugos ministerija padidino žuvusiųjų skaičių – anksčiau skelbta apie 16 aukų. Ministerijos teigimu, į įvykio vietą buvo išsiųsta 20 greitosios pagalbos automobilių, o sužeistieji nugabenti į netoliese esančias ligonines.
Pareigūnai kol kas nepateikė informacijos apie nelaimės priežastis.
Naujienų agentūros AFP vaizdo įraše matyti apvirtęs autobusas ir pakelėje išsibarsčiusios jo nuolaužos.
Automobilių avarijos Egipte yra dažnos. Dėl jų dažniausiai kaltinamas neatsargus vairavimas, prasta kelių priežiūra ir netinkamas įstatymų taikymas.
Praėjusį mėnesį Šiaurės Egipte susidūrus dviem pikapams, vežusiems žemės ūkio padienius darbininkus, žuvo mažiausiai 18 žmonių, daugelis jų – paaugliai.
Egipto valstybinės statistikos agentūros duomenimis, pernai visoje šalyje per eismo įvykius žuvo beveik 6 tūkst. žmonių.
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