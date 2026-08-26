Dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę

Apie tai pranešė „Newsmaker“, remdamasis Moldovos gynybos ministerija.
„Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą įvyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje“, – pranešė Moldovos gynybos ministerija.
Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, 17.38 val. buvo aptiktas orlaivis, iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės.
17.43 val. objektas vėl įskrido į Ukrainos teritoriją iš Tudoros gyvenvietės, esančios netoli Hradenico kaimo Odesos srityje.
Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje Vynohradivkos–Vulcaneščio pasienio perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas.
Per dar vieną Rusijos dronų ataką rugpjūčio 21 d. naktį buvo pataikyta į Tabakų tarptautinės pasienio perėjos su Moldova infrastruktūrą Odesos srityje.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio perėjoms palei Ukrainos ir Moldovos sieną yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių.