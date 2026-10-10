 Drama JAV: užpuolikas nušovė šešis žmones, du vaikus, užsibarikadavo name

Drama JAV: užpuolikas nušovė šešis žmones, du vaikus, užsibarikadavo name

2026-10-10 18:35
Jūras Barauskas (AFP)

JAV Pensilvanijos valstijoje vyras namuose nušovė aštuonis žmones, įskaitant du vaikus, o tada, kaip manoma, nusižudė, pranešė vietos žiniasklaida.

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<span>Drama JAV: užpuolikas nušovė šešis žmones, du vaikus, užsibarikadavo name</span>
Drama JAV: užpuolikas nušovė šešis žmones, du vaikus, užsibarikadavo name / Socialinio tinklo X nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė vietos naujienų portalas „Erie News Now“, penktadienį apie 17 val. Erio miesto policija gavo pranešimą apie šūvius. Atvykę pareigūnai gatvėje aptiko dvi negyvas moteris.

Užpuolikas užsibarikadavo name, kurį apsupo policijos pareigūnai ir pareikalavo, kad jis išeitų.

Pasak „Erie News Now“, konfrontacijos metu pasigirdo daugiau šūvių.

Galiausiai patekę į pastatą, pareigūnai name aptiko dar kelias aukas, tarp jų – du vaikus. Remdamasis policija, portalas pranešė, kad negyvas rastas užpuolikas, kaip manoma, nusišovė.

„Erie News Now“ duomenimis, į šį šiurpų incidentą reagavusiems policijos pareigūnams buvo pasiūlyta psichologinė pagalba.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Erio policijos departamentu, šis atsisakė komentuoti įvykį ar patvirtinti jo aplinkybes. Buvo numatyta, kad šeštadienio popietę miesto meras surengs spaudos konferenciją.

Masinės šaudynės JAV vyksta dažnai. Šalyje šaunamųjų ginklų yra gerokai daugiau nei gyventojų, o pastangos sugriežtinti jų kontrolę susiduria su didelėmis politinėmis ir teisinėmis kliūtimis.

Šiame straipsnyje:
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JAV
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