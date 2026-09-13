Donaldas Tuskas: Rusijos atakos intensyvės ir gali paveikti Lenkiją

„Ateinančios savaitės ir mėnesiai bus labai intensyvių Rusijos pusės veiksmų laikotarpis“, – sakė jis ir pridūrė, kad Lenkija „negali atmesti galimybės, jog ši eskalacija paveiks ir mūsų teritoriją“.
Šį pareiškimą jis išsakė pirmininkaudamas neeiliniam posėdžiui, sušauktam po Rusijos dronų atakų netoli pasienio.
Gynybos ir vidaus reikalų ministrai bei Lenkijos saugumo tarnybų atstovai dalyvavo posėdyje, kuris vyko Vyriausybės saugumo centre Varšuvoje.
„Be jokios abejonės, turime būti pasirengę kartu su sąjungininkais reaguoti, jei prireiks. Šios nakties atakos rodo, kad rusai yra pasirengę naudoti pavojingesnę įrangą nei anksčiau“, – sakė D. Tuskas.
„Kalbu apie reaktyvinius dronus. Jų veikimo nuotolis ir tikslumas kelia nerimą“, – pridūrė jis.
Anksčiau sekmadienį Ukrainos valstybinė geležinkelių operatorė „Ukrzaliznycia“ pranešė, kad Rusijos dronas Ukrainos Volynės srityje, maždaug už dviejų kilometrų nuo Lenkijos sienos, pataikė į keleivinio traukinio Kyjivas–Varšuva lokomotyvą.
Ji pridūrė, kad nė vienas iš 206 keleivių nenukentėjo, nes traukinio įgula iš anksto gavo įspėjimą apie grėsmę.
Per kitą incidentą naktį dar vienas dronas pataikė į degalinę netoli Dorohusko-Jahodyno pasienio punkto, kur užsidegė du sunkvežimiai.
Lenkijos pareigūnai pareiškė, kad šįkart šalies oro erdvės pažeidimų nebuvo. Atsargumo dėlei Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė įspėjimus pasienio regionų gyventojams.