Donaldas Trumpas ragina Ukrainą nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų

„Ponas Zelenskis turi padaryti vieną dalyką, – žurnalistams sakė Airijoje viešintis D. Trumpas. – Jis turi liautis išmušinėjęs iš rikiuotės Rusijos dyzelinio kuro objektus.“
„Tegul jis taikosi į kitus objektus, bet ne į dyzelinį kurą, nes tai sukelia dyzelino trūkumą“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad „tai vyksta ne dėl Artimųjų Rytų, o dėl to, kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos“.
D. Trumpas pridūrė kalbėjęs su Ukrainos vadovu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusias šalies atakas prieš tokius objektus.
„Yra daugybė kitų taikinių. Nenusitaikykite į dyzelinį kurą, nes tai kenkia. Tai kenkia pasauliui. Nenorime, kad jis taikytųsi į dyzelinį kurą (...) Jis kerta dyzelino perdirbimo gamykloms“, – teigė jis.
Ukraina sudavė smūgių daugybei Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių už šimtų kilometrų nuo sienos, o Maskva pastaraisiais mėnesiais taip pat suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, dėl kurių išaugo civilių aukų skaičius.
Kyjivas į Rusiją leidžia rekordinį skaičių dronų, o Maskva rengia rekordiškai daug raketų atakų.
Sekmadienį Rusijos dronas pataikė į iš Kyjivo į Varšuvą važiavusį keleivinį traukinį, tačiau aukų išvengta, pranešė Ukraina ir Lenkija, o V. Zelenskis nurodė, kad buvo užpulti vakariniai regionai.
Šie smūgiai suduoti praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV pasiuntiniai apsilankė Maskvoje ir Kyjive, siekiant atgaivinti Vašingtono vadovaujamas derybas dėl didžiausio konflikto Europoje po Antrojo pasaulinio karo nutraukimo.
Vėl suintensyvėjus konfliktui Artimuosiuose Rytuose, šoktelėjo naftos kainos, o tai savo ruožtu padidino JAV degalų sąnaudas ir infliaciją.
Tai pakurstė spėliones, kad Federalinis rezervų bankas padidins palūkanų normas kaip tik tuo metu, kai JAV rinkėjai ruošiasi balsuoti svarbiuose lapkričio mėnesį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose.