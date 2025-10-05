Donaldas Trumpas leido dislokuoti karius Čikagoje

D. Trumpo vajus prieš nusikalstamumą bei migraciją darosi vis labiau militarizuotas, o opozicijoje esantys demokratai kaltina jį autoritarišku valdžios užgrobimu.
„Prezidentas Trumpas įgaliojo 300 Nacionalinės gvardijos narių saugoti federalinius pareigūnus ir turtą“ Čikagoje, sakoma Baltųjų rūmų atstovės Abigail Jackson (Abigail Džekson) pareiškime. Jis pasirodė po kelias savaites trukusių prezidento grasinimų pasiųsti karius į šį Vidurio Vakarų miestą nepaisant vietos lyderių norų.
Prezidentas Trumpas nežiūrės pro pirštus į Amerikos miestus apėmusį įstatymų nepaisymą.
„Prezidentas Trumpas nežiūrės pro pirštus į Amerikos miestus apėmusį įstatymų nepaisymą“, – sakė A. Jackson.
Ilinojui atstovaujantis senatorius Dickas Durbinas (Dikas Derbinas) šį žingsnį pavadino „gėdingu mūsų šalies istorijos skyriumi“ ir pridūrė: „Prezidentas neketina kovoti su nusikalstamumu. Jis ketina skleisti baimę.“
Čikaga ir Portlandas yra naujausi D. Trumpo administracijos reidų kampanijos taikiniai. Prieš tai jis karius dislokavo Los Andžele ir Vašingtone.
Per šiuos reidus kaukėtų, ginkluotų vyrų grupės, atvykstančios nežymėtais automobiliais ir šarvuotomis transporto priemonėmis, taikosi į gyvenamuosius rajonus ir kompanijas. Dėl reidų vykdavo protestai.
D. Trumpas ne kartą vadino Portlandą „karo niokojamu“, smurtinių nusikaltimų varginamu miestu, bet šeštadienį paskelbtame JAV apygardos teisėjos Karin Immergut (Karin Imergut) sprendime rašoma, kad „prezidento pasiryžimas paprasčiausiai nėra susietas su faktais“.
Nors mieste buvo atskirų išpuolių prieš federalinius pareigūnus ir turtą, Trumpo administracija nesugebėjo parodyti, „kad tie smurto epizodai yra dalis organizuoto bandymo nuversti bendrai visą vyriausybę“, rašė K. Immergut, suteikdama laikiną teismo uždraudimą.
Protestai Portlande nekėlė maišto pavojaus, su tokiais incidentais galėtų tvarkytis įprastos teisėsaugos pajėgos, sakė K. Immergut.
Oregonui atstovaujantis senatorius Ronas Wydenas (Ronas Vaidenas) sveikino teismo sprendimą ir sakė, jog ši „pergalė paremia tai, ką Oregono gyventojai jau žino: mums nereikia ir mes nenorime, kad Donaldas Trumpas provokuotų smurtą dislokuodamas federalinius karius mūsų valstijoje“.
Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris (Stivenas Mileris) socialiniuose tinkluose parašė, kad šis teismo sprendimas yra „teisinis maištas“, ir apkaltino Oregono lyderius vadovaujant „organizuotai teroristinei atakai prieš federalinę vyriausybę“.
