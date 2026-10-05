Dingusios 11-metės paieškos baigėsi tragedija: kūnas rastas kaimo parke

Mergaitės kūnas rastas Vusteršyro grafystėje (Anglijoje) esančiame Elmli Kaslio kaime, parke netoli kriketo aikštės, rašo „The Sun“.
Apie jos dingimą policijai pranešta sekmadienį, spalio 4 d., apie 23.20 val.
Artimieji informuoti apie mergaitės mirtį. Jiems pagalbą teikia specialiai parengti pareigūnai.
Vakarų Mersijos policijos atstovas patvirtino, kad pradėtas tyrimas, siekiant nustatyti, kas nutiko mergaitei.
„Tyrimas pradėtas po to, kai Vusteršyro grafystėje, Elmli Kaslyje, buvo rastas 11-metės kūnas. Apie mergaitės dingimą pranešta vakar vakare, sekmadienį, spalio 4 d., apie 23.20 val. Vėliau ji rasta negyva parke netoli kriketo aikštės“, – teigė policijos atstovas.
Pasak jo, mergaitės šeima informuota, o pareigūnai toliau aiškinasi jos mirties aplinkybes. Šiuo metu mirtis laikoma neaiškios kilmės.
Kol vyksta tyrimas, kaimo gyventojai gali pastebėti daugiau policijos pareigūnų. Policija ragina atsiliepti visus, turinčius tyrimui reikšmingos informacijos.
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