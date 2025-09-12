Dingo iš kalėjimo paleistas Baltarusijos disidentas

Mykola Statkevičius, kuris metė iššūkį autoritarui Aliaksandrui Lukašenkai 2010-aisiais vykusiuose prezidento rinkimuose, kalėjime praleido penkerius metus.
69-erių M. Statkevičius buvo vienas iš 52 politinių kalinių, kurie buvo paleisti ketvirtadienį pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, tačiau, skirtingai nei kiti kaliniai, jis apsisprendė po paleidimo likti Baltarusijoje, pranešė žmogaus teisių grupės.
„Esame labai susirūpinę dėl Mykolos Statkevičiaus, kuris atsisakė išvykti iš Baltarusijos, likimo“, – spaudos konferencijoje Vilniuje, kurioje taip pat dalyvavo kai kurie iš paleistų kalinių, sakė baltarusių opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.
Ji teigė, kad „dabar jo buvimo vieta yra nežinoma“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Kaip pranešė BNS, S. Cichanouskaja sakė, kad pusšimčio Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimas iš Baltarusijos įkalinimo įstaigų nėra tikra laisvė, tai – ir priverstinė deportacija.
Kiekvienas paleistas asmuo turėtų turėti „teisę pasirinkti – pasilikti arba išvykti. Apie tai vakar kalbėjau su mūsų Amerikos partneriais, ir mes to siekiame“, pridūrė ji.
Kai kurie spaudos konferencijoje penktadienį dalyvavę buvę kaliniai, regis, buvo plikai nuskustomis galvomis.
Daugelis jų buvo sulaikyti per žiaurų susidorojimą su opozicija po ginčijamo A. Lukašenkos perrinkimo 2020 metais ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl kaltinimų, kuriuos žmogaus teisių grupės pasmerkė kaip politiškai motyvuotus.
Ketvirtadienį taip pat buvo paleistas Europos Sąjungos (ES) delegacijos Minske darbuotojas ir devyni žurnalistai bei tinklaraštininkai, įskaitant JAV finansuojamo „Laisvosios Europos radijo“ („Free Radio Europe / Radio Liberty“ – FRE/RL) reporterį.
„Nėra jokios priežasties, kodėl žurnalistų ir politinių opozicijų balsai turėtų būti nutildyti“, – Vilniuje teigė RFE/RL vadovas Stephenas Capusas.
„Vertiname jūsų drąsą ir atsidavimą, tęsiantis kovai“, – sakė jis paleistiems kaliniams.
Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad Baltarusijoje šiuo metu laikoma apie 1 tūkst. politinių kalinių.
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
G. Nausėda pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
Tačiau JAV ketvirtadienį panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“.
