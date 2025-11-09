 Didelės bangos Ispanijos Kanarų salose pražudė tris žmones, yra sužeistų

2025-11-09 13:13
BNS inf.

Ispanijos Kanarų salose stiprios bangos Atlanto vandenyje nusinešė trijų žmonių gyvybes, sekmadienį pranešė pareigūnai.

Didelės bangos Ispanijos Kanarų salose pražudė tris žmones, yra sužeistų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Šeštadienį per keturis skirtingus incidentus Tenerifės salos pakrantėje buvo sužeista dar 15 žmonių, paskelbė gelbėjimo tarnybos.

La Gvančos, Puerto de la Kruso ir Tenerifės Santa Kruso savivaldybėse žuvo vyras ir moteris, dar keli bangų į vandenyną nublokšti žmonės buvo sužeisti, teigė gelbėjimo tarnybos.

Trečias vyras buvo rastas negyvas plūduriuojantis vandenyne netoli Granadiljos paplūdimio.

Pareigūnai perspėjo žmones apie potvynio bangas ir stiprų vėją, patarė nevaikščioti pakrantės takais ir nerizikuoti fotografuojant ir filmuojant audringą jūrą.

Šiame straipsnyje:
Tenerifė
bangos
žuvo žmonės

