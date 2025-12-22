 Dėl staigaus potvynio šiaurinėje Kalifornijoje apsemti keliai: gelbėjami žmonės, vienas žuvo

2025-12-22 19:43
BNS inf.

 Smarkus lietus ir staigus potvynis užtvindė kelius Kalifornijos šiaurėje, todėl teko gelbėti žmones iš transporto priemonių ir namų, o pareigūnai pranešė, kad mažiausiai vienas žmogus žuvo.

Dėl staigaus potvynio šiaurinėje Kalifornijoje apsemti keliai: gelbėjami žmonės, vienas žuvo / AFP nuotr.

Redingo policija teigė, kad sekmadienį sulaukė daug skambučių dėl įstrigusių vairuotojų, kurie bandė važiuoti per užtvindytas teritorijas. Vienas žmogus Redinge žuvo, internete paskelbė meras Mike'as Littau (Maikas Litau), nepateikęs daugiau informacijos.

Redinge gyvena apie 93 tūkst. žmonių, jis yra maždaug už 260 km į šiaurę nuo Sakramento.

Iki sekmadienio vakaro dviejose apygardose buvo iškritę nuo 7,6 cm iki 15,2 cm kritulių, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Doner Samito kalnų perėjos teritorijoje ugniagesiai ištiesė kopėčias prie Pietų Jubos upės namo įstrigusiems gyventojams, sekmadienį internete paskelbė ugniagesių departamentas. Pranešimų apie sužeistuosius negauta.

Meteorologijos tarnybos biuras Sakramente teigė, kad Kalėdų savaitę šiltų atmosferos sraujymių serija atneš vidutinio ar stipraus lietaus į slėnį, kalnų papėdes ir kalnus.

Atmosferos sraujymės – tai ilgos, siauros vandens garų juostos, susiformuojančios virš vandenyno ir tekančios per dangų, pernešdamos drėgmę iš atogrąžų į šiaurines platumas.

Šio mėnesio pradžioje šilti orai bei neįprastos meteorologinės sąlygos, susijusios su atogrąžų ciklono potvyniais Indonezijoje, padėjo suaktyvinti atkaklias atmosferos sraujymes, kurios per savaitę Vašingtono valstijoje išpylė beveik 19 trilijonų litrų lietaus ir sukėlė rekordinio lygio potvynių grėsmę, teigė meteorologai.

