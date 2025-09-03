Dėl Rusijos smūgių tūkstančiams žmonių Ukrainoje nutrauktas elektros tiekimas

Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive teigė girdėję sprogimus ir oro gynybos sistemų veikimą prieš Rusijos dronus.
Ataka sutapo su Vladimiro Putino vizitu Kinijoje ir Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretoriaus Johno Healey atvykimu į Ukrainą aptarti bendradarbiavimo saugumo srityje.
Šiaurinės Černihivo srities vadovas Vjačeslavas Čausas sakė, kad po dronų smūgių civilinei infrastruktūrai be elektros liko 30 tūkst. žmonių.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas naujais smūgiais Ukrainai demonstruoja savo nebaudžiamumą.
V. Putinas šiuo metu yra Pekine, kur susitiko su Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderiais.
„Putinas demonstruoja savo nebaudžiamumą. Ir tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako. Tik dėl nepakankamo spaudimo, pirmiausia Rusijos karo ekonomikai, ši agresija tęsiasi“, – prieš susitikimus su Baltijos ir Šiaurės valstybių pareigūnais Danijoje sakė V. Zelenskis.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Maskva paleido 502 dronus ir 24 raketas, o šalies vakarinių regionų pareigūnai teigė, kad keli žmonės buvo sužeisti, kad apgadinta gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros objektų.
Ukrainiečių oro pajėgos nurodė, kad buvo numušti ar taikinių nepasiekė 430 dronų ir 21 raketa.
„Trys raketos ir 69 dronai pataikė į 14 vietų, o numuštų sviedinių nuolaužos nukrito 14 vietų“, – pridūrė oro pajėgos.
Kirovohrado srities pareigūnai pranešė, kad per rusų ataką buvo sužeisti keturi geležinkelininkai ir kad apgadinta keliolika gyvenamųjų namų.
Rusų dronų ir raketų atakos Ukrainoje yra beveik kasdienės.