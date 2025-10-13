Ukraina įveda elektros energijos tiekimo apribojimus keliose šalies srityse

„Dėl sudėtingos padėties Ukrainos elektros energijos sistemoje, kurią sukėlė ankstesni Rusijos smūgiai, septyniose srityse imamasi elektros tiekimo nutraukimų“, – socialiniuose tinkluose pranešė Energetikos ministerija, išvardindama teritorijas, daugiausia esančias šalies rytuose ir centre.
Tarp jų - ir Donecko sritis, kurią palikti pareigūnai žmones jau anksčiau ragino dėl tikslinių išpuolių prieš elektros tinklą.
Ministerija pridūrė, kad pietinėje Zaporižios srityje, kurią iš dalies okupavo rusų pajėgos ir kurioje stovi didžiausia Europoje atominė elektrinė, apribojimai bus taikomi tik pramoniniams vartotojams.
Kirovohrado srityje bus įvesti tik daliniai apribojimai.
Kremlius pastarosiomis savaitėmis suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių tinklą, pakartodamas tikslinę bombardavimo kampaniją, vykdytą per ankstesnes tris žiemas, per kurią milijonai žmonių per šalčius liko be šildymo.
Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį Maskva paprastai po tokių išpuolių teigia, kad taikosi į energetikos objektus, kurie remia ukrainiečių kariuomenę.
Dėl išpuolių energetikos pareigūnai buvo priversti įvesti planinius elektros energijos tiekimo apribojimus civiliams gyventojams, siekiant sumažinti elektros tinklų apkrovą.