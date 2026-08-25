Dėl kaltinimų korupcija Zelenskio padėjėjai skirta griežčiausia kardomoji priemonė

Iryna Mudra dirbo V. Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotoja ir buvo prezidento atleista praėjusią savaitę, kai jai ir buvusiam įstatymų leidėjui buvo pateikti kaltinimai.
Šioje byloje, kurioje įtariami keli asmenys, daugiausia dėmesio skiriama įtariamai schemai, skirtai milijonams dolerių išplauti.
Tyrėjai mano, kad grupė išplovė apie 3,3 mln. dolerių, kad sumokėtų užstatą už buvusį energetikos ministrą Hermaną Haluščenką, jam pareikšti atskiri kaltinimai korupcija.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip antrankiais surakinta I. Mudra antradienį buvo išvesta iš teismo salės.
Pasak prokurorų, Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas nustatė maždaug 455 tūkst. dolerių dydžio užstatą. Vietos žiniasklaida citavo I. Mudrą sakant, kad ji neturi tokių pinigų ir prašys draugų padėti jai surinkti reikiamą sumą.
Jei I. Mudrai pavyks sumokėti užstatą, jai bus uždrausta išvykti iš Kyjivo srities ir kalbėtis su liudytojais ar nukentėjusiaisiais šioje byloje.
V. Zelenskio administracija ir anksčiau buvo atsidūrusi kovos su korupcija institucijų dėmesio centre, dėl to buvo atleistas buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Vėliau V. Zelenskis patikino, ypač Europos Sąjungą, kad imsis griežtos kovos su korupcija Ukrainoje. Nepaisant reformų, narystės ES siekianti šalis laikoma viena labiausiai korumpuotų valstybių Europoje.
(be temos)