Dėl išpuolio Švedijos mokykloje sulaikytas antras įtariamasis

18 metų tos pačios mokyklos mokinys, teismo dokumentuose nurodytas kaip Liamas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudymu bei pasikėsinimu nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje, esančioje Fageštos mieste centrinėje Švedijoje.
Per išpuolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti, tarp jų – du 12–17 metų amžiaus paaugliai, kurie dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje.
Antrasis suimtas asmuo „įtariamas bendrininkavimu nužudant ir pasikėsinant nužudyti Fageštos mieste rugpjūčio 21 d.“, teigiama prokuratūros pranešime. Jame nepateikta jokių kitų detalių.
Policija iš pradžių teigė neturinti pagrindo manyti, kad nusikaltimą padarė keli asmenys. Taip pat buvo teigiama, kad policija stengiasi nustatyti nusikaltimo motyvą.
Pasak žiniasklaidos, policija tyrė „TikTok“ paskyrą, kuri, kaip manoma, priklausė užpuolikui. Paskyra dabar jau pašalinta.
AFP peržiūrėjo paskyrą prieš jos pašalinimą – joje buvo keletas vaizdo įrašų, šlovinančių išpuolius mokyklose. Paskutiniame įraše buvo nuotrauka, kurioje matyti ant grindų gulintis kardas; kaip teigė pagrindinis Švedijos dienraštis „Dagens Nyheter“, tai buvo Brinello mokyklos tualetas.
Išpuolį matę mokiniai žiniasklaidai pasakojo, kad užpuolikas dėvėjo šalmą, tamsius drabužius ir nešėsi kardą – tai primena 2015 m. spalio mėnesį įvykdytą rasistinio pobūdžio išpuolį mokykloje vakariniame Trolhattano mieste; tada 21-metis su kardu nužudė tris žmones.
Tuomet užpuolikas vilkėjo juodus drabužius, „Darth Vaderio“ tipo kaukę ir Vokietijos Antrojo pasaulinio karo laikų šalmą.
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