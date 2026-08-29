Dėl atakų Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Ukrainos ambasadorių

„Per susitikimą Turkija perspėjo apie būtinybę užtikrinti žmonių, turto, laivybos ir aplinkos saugumą Juodojoje jūroje“, – sakoma ministerijos pranešime.
Jame sakoma, kad trečiadienį buvo užpultas prie Rusijos krantų Juodojoje jūroje buvęs Turkijos konteinervežis „Lider Bordo Mavi“. Kitą dieną, pasak ministerijos, taikinys buvo laivas „Lider Kocatepe“, atsiųstas nutempti krovininį laivą.
Ministerija nepasakė, ar per atakas būta aukų.
Pasak Turkijos žiniasklaidos, konteinervežis buvo nutemptas į Turkijos Samsuno uostą.
Ankara jau kelias savaites ragina Ukrainą ir Rusiją nutraukti atakas prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje. Abi kariaujančios šalys siekia pakenkti kitos šalies pajamų iš eksporto šaltiniams per karą, Rusijos pradėtą 2022 m., kai ji surengė plataus masto invaziją į Ukrainą.
Juodojoje jūroje apstu Turkijos komercinių laivų, plaukiojančių su įvairių šalių vėliavomis, keli iš jų buvo užpulti dronų, kuriuos, kaip įtariama, paleido Ukraina. Turkija, NATO narė, palaikanti ryšius su Kyjivu ir Maskva, neprisidėjo prie Vakarų sankcijų, taikomų Rusijai.
Rugpjūčio 8 d. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas paragino paskelbti atakų Juodojoje jūroje moratoriumą.
„Konfliktas išplito visoje Juodojoje jūroje“, – tuo metu sakė jis. Ministro teigimu, puolami visi komerciniai laivai be išimties.
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