 Dėl amerikiečių vizito Vladimiras Putinas nurodė tris paras nesmūgiuoti Kyjivui

Dėl amerikiečių vizito Vladimiras Putinas nurodė tris paras nesmūgiuoti Kyjivui

2026-09-05 15:43
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė nuo vidurnakčio tris paras nerengti smūgių prieš Kyjivą, šeštadienį pranešė jo atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jo teigimu, tai susiję su amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinių vizitu.

„Putinas įsakė nuo šiandien vidurnakčio tris dienas nevykdyti jokių smūgių Kyjivui“, – sakė D. Peskovas.

BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasiūlė JAV pasiuntinių vizito metu laikytis paliaubų su Rusija.

„Iš mūsų pusės nebus jokių oro smūgių, o Rusija turi užtikrinti abipuses paliaubas – be jokių savo oro smūgių – tiek laiko, kiek reikės šioms deryboms pravesti“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.

JAV prezidentas penktadienį pranešė siunčiantis Steve'ą Witkoffą (Stivą Vitkofą) ir Jaredą Kushnerį (Džaredą Kušnerį) į Maskvą ir Kyjivą. Tai yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti diplomatinę aklavietę kruviniausiame konflikte Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

„Išsiunčiau Witkoffą ir Kushnerį, du puikius derybininkus. Jie atliko puikų darbą, ir mes juos išsiuntėme pažiūrėti, ar pavyks ką nors pasiekti. Gali būti, kad turime gerų šansų tai padaryti“, – sakė D. Trumpas.

„Jie su savimi vežasi pasiūlymą užbaigti karą“, – teigė jis.

JAV prezidentas neatskleidė, ar šis planas numato Ukrainos teritorijų perleidimą, kaip jis buvo užsiminęs anksčiau, tačiau pridūrė: „Mes turime idėją dėl taikos.“

S. Witkoffas ir J. Kushneris, dalyvavę derybose dėl paliaubų Gazos Ruože ir Irane, jau ne kartą lankėsi Maskvoje, bet Ukrainoje jie dar neviešėjo.

Rusijos žiniasklaida anksčiau šeštadienį pranešė, kad amerikiečių lėktuvas jau nusileido Maskvoje.

Rusija naktį smogė civiliniam taikiniui Dnipro srityje ir pražudė keturis žmones, taip pat atakavo du Kyjivo oro uostus, pranešė V. Zelenskis, apkaltinęs Kremlių bandymu sužlugdyti pasiuntinių vizitą.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
JAV vizitas
Kijivas
smūgiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
?
Užtat zelenskis provokos, todėl abejotina ar tęsęs pažadą, geriau nežadėti
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų