Danija patyrė didelę kibernetinę ataką

Skelbiama, kad atsakomybę už šį incidentą prisiėmė prorusiški programišiai.
Danijos civilinės saugos agentūra išplatintame pranešime nurodė, kad kelios šalies įmonės ir svetainės tapo didelio masto paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) atakos taikiniu.
DDoS atakos metu siekiama perkrauti ir sutrikdyti interneto svetainę ar serverį.
Civilinės saugos agentūra pranešė, kad kartu su Danijos karine žvalgyba atidžiai stebi situaciją.
Prorusiška programišių grupuotė „NoName057“ socialiniuose tinkluose pranešė atakavusi Danijos svetaines, įskaitant Susisiekimo ministerijos tinklalapį, viešojo sektoriaus portalą „Borger.dk“ bei gynybos grupės „Terma“ svetainę.
„Terma“ patvirtino, kad patyrė DDoS ataką.
„Žinome, kad Rusijos programišių grupė pareiškė, jog sutrikdys mūsų ir kelių Danijos valdžios institucijų interneto svetainių darbą, tačiau dar per anksti teigti, kad jie už tai atsakingi“, – naujienų agentūrai AFP nurodė „Terma“ atstovas spaudai Tobias Brunas-Falkencrone.
„Esame gerai pasirengę susidoroti su tokio pobūdžio kibernetinėmis atakomis ir veikėme greitai. Nebuvo jokių saugumo pažeidimų ir nebuvo prarasti jokie duomenys“, – pridūrė jis.
Trečiadienį ta pati programišių grupė pranešė, kad surengė ataką prieš kelias Danijos savivaldybes.
Kibernetinės atakos prieš Danijos institucijas ir įmones įvyko likus mažiau nei savaitei iki vietos rinkimų.
