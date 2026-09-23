Cichanouskaja: Lukašenka pasirengęs leisti Putinui naudotis Baltarusija Ukrainai pulti

„Žinoma, tokia galimybė yra reali. Jei Rusija tam tikru metu vėl norės kaip nors pulti Ukrainą iš šiaurinės sienos pusės, tuomet (save Baltarusijos prezidentu pasiskelbęs Aleksandras) Lukašenka labai noriai suteiks teritoriją, logistiką ir Baltarusijos infrastruktūrą, kad padėtų (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui įgyvendinti jo tikslus ir siekius“, – sakė ji.
Pasak jos, viltys, kad A. Lukašenką galima atitolinti nuo V. Putino, yra bergždžios.
„Tai neįmanoma, nes juos sieja ypatinga simbiotinė draugystė; jie naudojasi vienas kitu ir jiems vienas kito reikia“, – paaiškino opozicijos lyderė.
Ji taip pat nurodė, kad Baltarusijos infrastruktūra – „logistika ir antenos dronams nukreipti – jau yra naudojama, ir Baltarusijos galimybės bus panaudotos bet kuriuo metu, jei Kremliui to prireiks“.
Pasak S. Cichanouskajos, retransliatoriai įrengiami ne tik palei sieną su Ukraina, bet ir prie sienų su ES šalimis.
„Taigi eskalacija ar provokacija gali būti nukreipta ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš Europos šalis. Ir, žinoma, turime atidžiai stebėti, kas vyksta Baltarusijoje“, – pabrėžė ji.
Paklausta, ar A. Lukašenka veikia bijodamas V. Putino, ji atsakė teigiamai, tačiau pabrėžė, kad tai jokiu būdu nepateisina jo politikos.
„Jis leido Rusijai prasiskverbti į mūsų Baltarusijos sistemą – žiniasklaidą, švietimą, ekonomiką ir gynybos pramonę, vadinasi, jis leidžia Rusijai tyliai okupuoti Baltarusiją. Mūsų šalyje intensyviai vykdoma rusifikacija – visa tai vyksta su Lukašenkos sutikimu“, – sakė ji.
Pasak S. Cichanouskajos, A. Lukašenka nėra suinteresuotas Ukrainos pergale, nes Rusija yra pagrindinė jo sąjungininkė ir remia jį ekonomiškai bei politiškai.
„Žinoma, jis norėtų, kad Rusija laimėtų“, – pabrėžė opozicijos lyderė.
Jos vertinimu, A. Lukašenka „supranta, kad Ukrainos pergalė jam asmeniškai būtų katastrofa, nes susilpnėjęs Putinas reikštų mažesnę paramą Baltarusijos režimui“.
Ji taip pat pažymėjo, kad Lukašenka gauna naudos iš karo, „uždirbdamas pinigus iš ukrainiečių kraujo“. Pasak jos, 500–600 Baltarusijos įmonių gamina optikos gaminius ir mikroschemas, apeidamos sankcijas perka įvairius komponentus Rusijos karinei mašinai ir tiekia Rusijai naftos produktus. Be to, Baltarusijos režimas užsiima Rusijos internetinės prekyvietės „Wildberries“ sandėlių plėtra.
Kaip skelbta, Niujorke vyksta JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitė, kurioje dalyvauja daugiau kaip 130 valstybių ir vyriausybių vadovų, tarp jų – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Rugsėjo 21 dieną per aukšto lygio savaitę Latvija ir ES surengė ministrų renginį „Baltarusija: Rusijos karo prieš Ukrainą bendrininkė ir grėsmė tarptautiniam saugumui“, kuriame dalyvavo Ukraina ir kitos šalys. Tarp renginio dalyvių buvo ir S. Cichanouskaja.
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