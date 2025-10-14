Charkive – sprogimai: Rusijos pajėgos smogė valdomomis bombomis

Pasak Charkivo srities karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo „Telegram“ tinkle paskelbtų pirminių pranešimų, priešas miestui smogė valdomomis bombomis (KAB).
„Renkama išsamesnė informacija“, – rašė jis.
Charkivo meras Ihoris Terechovas patikslino, remdamasis preliminariais pranešimais, kad atakos taikinys buvo Slobidskio rajonas. Vėliau jis pridūrė, kad dėl smūgių taip pat kilo didelis gaisras Saltivskio rajone.
„Pagal pateiktą preliminarią informaciją, smūgis sunaikino sveikatos priežiūros įstaigos priestatą“, – po kurio laiko pranešė I. Terechovas.
Per ataką buvo sužeisti keturi žmonės ir apgadinta mažiausiai 12 privačių automobilių, pranešė miesto meras, pridurdamas: „Trys Charkivo rajonai dėl smūgių iš dalies liko be elektros“.
Kaip pranešė „Ukrinform“, per Rusijos bepiločio orlaivio smūgį Charkive buvo apgadinti nakvynės namai, kuriuose apgyvendinti šalies vidaus pabėgėliai.