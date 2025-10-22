Charkive rusai atakavo vaikų darželį

Pranešama, kad rusų dronų smūgiai vaikų darželiui Charkive pražudė vieną žmogų ir sužeidė dar septynis, kuriems teikiama medicininė pagalba.
Visi vaikai buvo evakuoti į prieglobsčio vietas, daugelis jų patyrė stiprų stresą, pažymėjo Ukrainos prezidentas ir griežtai pasmerkė šią ataką.
„Akivaizdu, kad Rusija tampa vis įžūlesnė. Šios atakos yra spjūvis į veidą visiems, kurie reikalauja taikaus sprendimo. Banditus ir teroristus galima pastatyti į vietą tik jėga“, – rašė jis platformoje „Telegram“.
Charkivo meras Ihoris Terechovas pranešė, kad Rusijos kariai vaikų darželiui smogė trimis bepiločiais orlaiviais „Shahed“. Pastato antrasis aukštas sugriuvo, buvo apgadintas netoliese esantis biuro pastatas. Įsiplieskė didelis gaisras, bet jis buvo užgesintas.
Iš septynių sužeistųjų penki yra komunalinių paslaugų darbuotojai, puolę gesinti gaisro. O žuvusysis yra 40-ies metų vyras. Vaikai per rusų smūgius darželiui nenukentėjo, nes auklėtojai juos evakavo į rūsį. Vėliau gelbėtojai visus vaikus saugiai išvedė iš pastato.
Pasak „Kyiv Post“, Ukrainos nacionalinė policija ir saugumo tarnyba (SBU) šiuo metu renka medžiagą apie šį incidentą kaip galimą karo nusikaltimą prieš civilius ir vaikus.