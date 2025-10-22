Charkive rusai atakavo darželį, yra sužeistų vaikų

„Cholodnohirskio rajone pataikyta į privatų vaikų darželį; yra sužeistų vaikų. Smūgio vietoje kilo gaisras“, – sakoma paskelbtame įraše.
Meras po kelių minučių patikslino, kad visi vaikai buvo evakuoti, tačiau pažymėjo, jog „gaisras tęsiasi“.
Srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas kiek vėliau informavo, kad buvo sužeisti mažiausiai keturi žmonės.
„Patvirtinta, kad per priešo ataką nukentėjo keturi žmonės. Mažiausiai dviejų būklė yra sunki. Įvykio vietoje dirba medikų komandos. Informacija naujinama“, – pareiškė O. Syniehubovas.
11.30 val. duomenimis, sužeistųjų skaičius padidėjo iki šešių, pridūrė srities karinės administracijos vadovas.
„Gavome informacijos apie dar du per Rusijos smūgį Charkive sužeistus žmones – tai vyras ir moteris. Jie hospitalizuojami. Moteris yra sunkios būklės, patyrusi nudegimus. Gydytojai teikia visą reikiamą pagalbą“, – nurodė O. Syniehubovas.
Spalio 22 d. popietę Rusijos pajėgos bepiločiais orlaiviais atakavo Charkivo Cholodnohirskio rajoną. Pasigirdo mažiausiai trys sprogimai, kilo gaisras.