Zelenskis: per masinę ataką Ukrainoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – du vaikai

„Dar viena naktis, įrodanti, kad Rusija nejaučia pakankamo spaudimo dėl karo vilkinimo. Mūsų oro gynybos pajėgos, mobiliosios ugnies grupės ir bepiločių orlaivių perėmimo komandos dirbo visą naktį ir ryte. Apšaudyti paprasti miestai, pirmiausia – mūsų energetikos infrastruktūra, bet pataikyta ir į daugybę gyvenamųjų pastatų. Zaporižioje buvo gaisrų, o Kyjive – pataikymų į namus“, – sakė V. Zelenskis.
Paveiktos Kyjivo, Odesos, Černihivo, Dnipropetrovsko, Kirovogrado, Poltavos, Vinycios, Zaporižios, Čerkasų ir Sumų sritys.
„Šiuo metu žinoma apie 17 sužeistų žmonių. Deja, šeši žmonės žuvo, tarp jų – du vaikai. Užuojauta jų šeimoms ir artimiesiems“, – nurodė prezidentas.
Labai svarbu, kad pasaulis dabar netylėtų ir kad niekšiškiems Rusijos smūgiams būtų duotas vieningas atsakas.
Pasak jo, Rusijos žodžiai apie diplomatiją nieko nereiškia, „kol Rusijos vadovybė nejaučia kritinių problemų“.
„O tai galima užtikrinti tik sankcijomis, tolimojo nuotolio pajėgumais ir koordinuota visų mūsų partnerių diplomatija. Europos Sąjungai atėjo metas priimti griežtą sankcijų paketą. Taip pat tikimės griežtų sankcijų priemonių iš Jungtinių Valstijų ir G7, iš visų tų, kurie siekia taikos. Labai svarbu, kad pasaulis dabar netylėtų ir kad niekšiškiems Rusijos smūgiams būtų duotas vieningas atsakas“, – akcentavo V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad visi tie, kurie dabar padeda Ukrainai oro gynybos sistemomis ir raketomis, apsaugo gyvybes.
„Esame už tai dėkingi. O visi, kurie padeda Ukrainai tolimojo nuotolio pajėgumais, priartins karo pabaigą“, – apibendrino V. Zelenskis.