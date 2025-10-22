Ukrainai leidus jauniems vyrams išvykti Vokietija sulaukė daugiau ukrainiečių pabėgėlių

Metais anksčiau į Vokietiją pabėgo maždaug 1,18 mln. ukrainiečių, Rusijai tęsiant 2022 m. vasario 24 d. pradėtą plataus masto invaziją.
Šis padidėjimas iš dalies siejamas su tuo, kad Ukraina sušvelnino išvykimo taisykles jauniems vyrams.
Rusijai įsiveržus, Kyjivas įvedė karo padėtį, ji nuolat pratęsiama. Šauktinių amžiaus vyrai nuo 22 iki 60 metų galėjo išvykti iš šalies tik išimtiniais atvejais. Tačiau rugpjūtį buvo panaikintas ankstesnis draudimas išvykti 18–22 metų vyrams, todėl išvyko daugiau jaunų vyrų, įskaitant į Vokietiją.
Spalio 18 d. Vokietijoje buvo iš viso 1 302 031 ukrainietis ar buvęs Ukrainos gyventojas, atvykęs dėl karo, iš jų 551 584 buvo vyrai.
Pabėgėliams iš Ukrainos nereikia prašyti prieglobsčio Vokietijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, nes jiems taikoma speciali išimtis, leidžianti tuojau pat pradėti dirbti. Europos Sąjunga jau susitarė pratęsti šią laikiną apsaugą iki 2027 m. kovo 4 dienos.