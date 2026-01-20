Černobylio AE neteko išorinio maitinimo

„Šį rytą plataus masto karinės veiklos metu buvo paveiktos kelios Ukrainos elektros pastotės, gyvybiškai svarbios branduolinei saugai“, – socialiniame tinkle „X“ sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi.
„TATENA aktyviai seka įvykius, siekdama įvertinti poveikį branduolinei saugai“, – nurodė jis.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Kyjivas ne kartą kaltino Maskvą atakavus Černobylio atominę elektrinę.
1986-aisiais per nesėkmingą saugumo testą sprogo vienas iš Černobylio AE reaktorių – įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė avarija, dėl kurios radiacijos debesys pasklido po didžiąją Europos dalį, o dešimtys tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis.
Sovietų valdžios institucijos iš pradžių bandė nuslėpti, o vėliau sumenkinti katastrofos mastą.
Galiausiai virš reaktoriaus buvo pastatytas didžiulis betono ir plieno skydas, vadinamas sarkofagu, kuris sulaiko radiaciją.
Pirmaisiais invazijos mėnesiais rusai užėmė nebeveikiančią Černobylio elektrinę, o po kelių savaičių atsitraukė.