Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Lenkija buvo uždariusi du oro uostus

„Dėl būtinybės užtikrinti karinės aviacijos veiklos laisvę, Žešuvo ir Liublino oro uostai sustabdė skrydžių veiklą“, – antradienį prieš 7 val. ryto pranešė Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra (PANSA).
Mažiau nei po valandos PANSA pranešė, kad oro uostai vėl atidaryti.
Antradienio rytą gynybos viceministras Cezaris Tomczykas privačiam televizijos kanalui TVN24 sakė, kad Lenkijos oro erdvėje „nebuvo ir nėra jokios grėsmės“.
Jis pridūrė, kad Lenkijos kariuomenė suaktyvina savo sistemas reaguodama į Rusijos strateginių bombonešių ar naikintuvų, galinčių nešti hipergarsines raketas, paleidimą. Viceministras tai vadino „atsargumu“.
Kaip skelbta, antradienį paryčiais Rusija dronais ir sparnuotosiomis raketomis atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą Odesos srityje ir sostinėje Kyjive.